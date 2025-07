Elodie a Ibiza con Andrea Iannone: qual è l’hotel da quasi 2mila euro a notte scelto per la vacanza

Elodie e Andrea Iannone hanno smentito ogni voce sulla loro presunta crisi mostrandosi insieme in vacanza a Ibiza. Qual è la location che hanno scelto per il viaggio di coppia?

Elodie e Andrea Iannone hanno messo a tacere ogni pettegolezzo sulla loro presunta crisi, lo hanno fatto condividendo sui social delle foto in cui appaiono insieme sorridenti e super innamorati. Dopo che per diverse settimane si era parlato della loro rottura, hanno pensato bene di volare in Spagna, per la precisione a Ibiza, concedendosi una vacanza di coppia all'insegna del relax e del divertimento. Lei è apparsa meravigliosa in bikini (e con una borsa di paglia con una sardina scultura), lui ha lasciato in vista muscoli e tatuaggi, e insieme si sono lasciati immortalare sullo sfondo di una location d'eccezione: ecco qual è e quanto costa l'hotel che hanno scelto per la vacanza di coppia.

Dove si trovano Elodie e Andrea Iannone

Sorrisi complici, selfie in ascensore e passeggiate alla ricerca di spiagge selvagge: Elodie e Andrea Iannone hanno dato il via alla loro ennesima vacanza di coppia e la cantante sui social si è divertita a definirla "Speziale".

Elodie in bikini

Dove stanno soggiornando? Sebbene non abbiano taggato nessuna location in particolare, sullo sfondo delle loro foto è riconoscibile l'Ibiza Corso Hotel & Spa, un albergo di lusso situato nell'esclusiva zona del porto di Marina Botafoch, per la precisione in S'illa Plana S/N. Dotato di palestra, due eleganti ristoranti e una grande spa con due piscine, bagni di vapore, sala ossigeno, si trova a circa 15 minuti a piedi dall'iconica discoteca Pachà e a 11. km dall'aeroporto dell'isola.

Leggi anche Elodie in vacanza con Andrea Iannone: quanto costa la borsa di paglia con la sardina dorata

Ibiza Corso Hotel & Spa

I prezzi dell'hotel a Ibiza

Tutte le camere sono moderne ed eleganti e riprendono il mood vacanziero dell'isola con arredi total white ma con qualche tocco di celeste mare. Climatizzatore, balcone, tv a schermo piatto, bagno privato con accappatoi e pantofole: questi sono solo alcuni dei servizi offerti ai clienti dell'hotel.

Ibiza Corso Hotel & Spa

Quanto costa soggiornare qui? Durante i giorni feriali si parte da un minimo di 550 euro per una doppia e si arriva a poco più di 1.000 euro per una suite presidenziale vista mare. Durante il weekend le tariffe aumentano e si arriva a quasi 2.000 euro per una notte in camera tripla con accesso alla spa (questa sarebbe anche l'opzione scelta da Elodie e Andrea Iannone). In quanti sognano una vacanza in un paradiso simile?