Elodie e Andrea Iannone chiudono l’estate in Franciacorta: quali sono i luoghi che hanno visitato

Elodie e Andrea Iannone si stanno godendo gli ultimi giorni di vacanza. Per loro niente mete esotiche, hanno preferito non allontanarsi troppo da Milano, facendo un tour tra la Franciacorta e la regione del Sebino.

L'ultimo anno di Elodie è stato all'insegna del lavoro e dei successi: tra Sanremo, film, red carpet e mega concerti, si è imposta ancora una volta come una delle star più amate del momento, dando prova di essere talentuosa e super eclettica. Attualmente ha già in programma un nuovo tour nei palazzetti ma, prima di rientrare in sala prove, si è voluta concedere un'estate di totale relax. Dopo essere stata a Ibiza con Andrea Iannone e aver trascorso qualche settimana in Sicilia con l'amica Diletta Leotta, ora ha optato per una meta "insolita". Niente mare o spiagge esotiche, ha preferito fare un tour della Franciacorta e della regione del Sebino: ecco tutti i luoghi che ha visitato col fidanzato motociclista.

Elodie e Andrea Iannone in Franciacorta tra degustazioni e ristoranti rinomati

Come si sta concludendo l'estate di Elodie? Con un tour della Franciacorta, zona collinare tra Brescia e l'estremità meridionale del Lago d'Iseo. Si tratta della soluzione ideale per non spostarsi troppo da Milano ma per godersi nel totale relax gli ultimi giorni di vacanza prima del rientro al lavoro. Gite in barca sul lago, visite alle cantine, degustazioni di vino e cene in location esclusive: la Franciacorta è un vero e proprio paradiso per gli amanti della vita lenta (e dei panorami da sogno). Cosa ha indossato la cantante per questa fuga romantica? Ha puntato tutto sulla stampa leopardata, spaziando tra top dalla scollatura morbida, costumi interi e sling-back, tutte animalier.

Elodie in Franciacorta

I locali nel Sebino visitati dalla coppia

Tra le tappe fatte da Elodie e Andrea Iannone c'è anche il Sebino, ovvero la zona intorno al Lago d'Iseo, tra la Riserva Naturale delle Torbiere del Sebino e i comuni di Iseo, Provaglio d'Iseo e Corte Franca, meta diventata famosa grazie a qualche anno fa grazie all'installazione The Floating Piers firmata Christo e Jeanne-Claude.

Elodie sul Lago d’Iseo

I due si sono fermati in diversi piccoli e suggestivi borghi, da Montisola a Peschiera Maraglio (dove hanno fatto visita al ristorante La Foresta), fino ad arrivare a Erbusco, dove hanno provato una degustazione nell’azienda vinicola Ca’ del Bosco di Erbusco. Scommettiamo che dopo questa vacanza di coppia il Sebino diventerà una meta turistica super richiesta?