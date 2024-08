video suggerito

Dove si trovano le quattro nuove opere di Banksy con gli animali comparse questa settimana Quattro opere in quattro giorni, tutte a Londra e a tema animale: Banksy, street artist dall’identità sconosciuta, è tornato. Ecco dove sono i nuovi graffiti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

@banksy

Banksy è tornato. Lo street artist, di cui nessuno conosce il nome e il volto, ha nascosto a Londra quattro nuove opere, mostrate anche sul suo account Instagram ufficiale, dove però non ne ha chiarito il significato. Per prima è arrivata una capra, poi è stata la volta di ​​due elefanti seguiti da tre scimmie, infine un lupo ha chiuso il ciclo a tema animale. Quale sarà il prossimo?

Il significato degli animali

Banksy non si esprime a parole, non si fa conoscere se non per le sue opere. Comunica esclusivamente con la street art, con cui veicola messaggi politici, riflessioni sull'attualità, visioni ironiche. Solitamente non ci sono fili conduttori, è difficile che un'opera abbia un legame con la precedente o con la successiva, ecco perché quello che sta accadendo in questi giorni ha qualcosa di diverso. L'artista, infatti, ha nascosto per le strade di Londra quattro nuovi graffiti, che hanno qualcosa in comune: sono quattro animali.

@banksy

Ovviamente, questo ha fatto sì che in tanti si interrogassero sul motivo. "È altamente insolito nell'arte di Banksy seguire una serie di opere in questo modo – ha affermato a The Washington Post il professor Paul Gough dell'Arts University Bournemouth – Penso che questo stia portando a qualcosa di abbastanza sostanziale", aggiungendo che il cerchio potrebbe chiudersi nel weekend con un gran finale.

@banksy

Gli animali fanno da sempre parte della sua produzione: in passato ha usato scimpanzé e ratti, usati soprattutto per trasmettere messaggi su questioni ambientali o politica globale. In questo caso: "I nuovi pezzi di Banksy suggeriscono che Londra è uno zoo, dove non è chiaro se siamo i visitatori o gli animali" ha spiegato il professore.

@banksy

Dove si trovano capra, lupo, elefanti, scimmie

La capra di montagna è stata dipinta vicino al Kew Bridge a Richmond, nel sud-ovest di Londra: l'animale è come appollaiato, un po' in bilico, su un dirupo che si frantuma in piccole rocce che cadono verso il basso. Il fatto che ci siano intorno delle telecamere di sicurezze, ha fatto pensare che potrebbe essere un riferimento alla privacy, alla sorveglianza, allo spionaggio. Un'altra interpretazione potrebbe essere il riferimento al "capro espiatorio".

@banksy

La coppia di elefanti è stata disegnata con le proboscidi che "escono" dalle finestre sulla facciata di una casa a Chelsea. Uno dei due mammiferi sembra avere le zanne. Il trio di scimmie si dondola su un ponte ferroviario di Brick Lane. Il lupo che ulula alla luna si trovava invece su una parabola satellitare sul tetto di un negozio a Peckham, nel sud di Londra. L'opera è stata però rubata poco dopo da un uomo mascherato. Sarà forse tutta una messinscena nel quadro del "safari"?