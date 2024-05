video suggerito

Cosa simboleggiano gli unicorni da collezione di Fedez, che non sono semplici giocattoli Fedez ha mostrato a fan e follower un giocattolo da collezione per adulti: gli unicorni, infatti, simboleggiano la guerra. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Ultimamente Fedez è particolarmente attivo sui social, dove condivide con fan e follower ogni momento della sua quotidianità: i viaggi di lavoro, i momenti casalinghi in compagnia dei figli, i progetti in corso. Nessuna traccia di Chiara Ferragni da mesi, data la pesante crisi matrimoniale che ha investito la coppia dopo lo scandalo Balocco. Di recente la nuova casa del rapper è stata assoluta protagonista dei suoi contenuti: ha mostrato sui social l'abitazione che ha acquistato a Milano, dove si è trasferito da solo. Ne ha mostrato diversi angoli e diversi elementi d'arredamento, ma anche opere d'arte da collezione, tra cui quelle di Kaws che tanto ama. Pupazzi e giocattoli di culto sono la sua passione: ama collezionare oggetti di lusso esclusivi e rari, anche insoliti. Come l'ultimo mostrato nelle IG Stories.

Il significato degli unicorni

Cosa contiene la scatola che Fedez ha mostrato a fan e follower sui social? Apparentemente sembra una confezione di giocattoli e in parte è vero: ma sono giocattoli pensati per un pubblico adulto, che hanno un significato più profondo. In particolare, quello che stringe tra le mani Fedez è una creazione ormai introvabile, andata fuori produzione, posseduta solo da collezionisti e appassionati. Era un prodotto di un'azienda di Seattle chiamata Accoutrements. Cold War Unicorn mette in scena la Guerra Fredda tra gli Unicorni. Freedom e Commie si scontrano e combattono per tenere in pugno umanità: l'uno rappresenta il Comunismo, l'altro il Capitalismo.

L'unicorno rosso, infatti, ha anche il simbolo di falce e martello ben impresso sulla gamba, mentre l'altro ha i colori rosso-bianco-blu della bandiera americana con tanto di stelline. Il gioco cala le due superpotenze USA e URSS nel mondo fantastico degli unicorni, animali tradizionalmente associati nell'immaginario popolare a scenari di pace, serenità, grazia, purezza, addirittura castità. Il contrasto dunque è evidente, è una parodia. Anche la scatola è decorata nei minimi dettagli. Sulla sinistra, la parte russa, si vedono Lenin e i soldati bolscevichi: spicca anche qui falce e martello e si vede l'aquila. Sulla destra