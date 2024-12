video suggerito

La Madonna col bambino di Banksy: cosa significa il nuovo murale che anticipa il Natale Banksy è tornato: sul suo profilo social ha pubblicato una nuova opera che raffigura una Madonna con bambino. Qual è il suo significato simbolico e per quale motivo ha rivelato il murale a poche giorni dal Natale? Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

A pochi giorni dall'arrivo di Natale 2024 Banksy è tornato in azione e, come facilmente immaginabile, il suo tempismo è stato tutt'altro che casuale. Nelle ultime ore sul suo account social ufficiale ha pubblicato una nuova opera che raffigura una Madonna con Bambino, un'immagine dolce e malinconica ma resa straziante e potente da un foro arrugginito che sembra essere un colpo di pistola. Qual è il significato simbolico dell'opera del famoso street artist e perché l'ha realizzata proprio a ridosso dell'inizio delle feste di fine anno? Ecco tutti i dettagli del murale destinato a far discutere.

Il significato simbolico della Madonna con Bambino di Banksy

La Madonna con Bambino è il nuovo murale comparso sul profilo Instagram di Banksy. Raffigura la Madre di Dio, simbolo per eccellenza della vita, mentre è intenta ad allattare il figlio, solo che è impossibilitata a farlo perché un proiettile le ha colpito il seno. Come consuetudine, l'artista ha sfruttato un foro arrugginito preesistente sul muro pubblico e lo ha trasformato in un simbolo di violazione, in una denuncia contro la violenza del mondo contemporaneo. Rimasta senza più latte per sfamare il bambino, la Madonna diventa infatti l'immagine straziante di una maternità messa in pericolo dalla brutalità della guerra.

Perché Banksy ha mostrato il nuovo murale prima di Natale

L'opera di Banksy sembra essere un chiaro riferimento alla guerra a Gaza, dove madri e bambini, così come la Madonna e Gesù, vengono privati brutalmente di nutrimento, speranza e vita. Il proiettile sul seno con la ferita sanguinante che genera rappresenterebbe anche la violenza contro le donne, un problema che sta diventando giorno dopo giorno sempre più preoccupante ma che ancora troppo spesso viene affrontato con cinismo e indifferenza. La scelta di mostrare l'opera nel periodo dell'Avvento non è casuale: la magia del Natale e la retorica della pace sono in totale contrasto con il mondo contemporaneo in cui dominano odio e guerra. Ancora una volta, dunque, Banksy vuole portare gli spettatori a riflettere sulle proprie colpe: qual è il futuro che ognuno di noi sta creando per i posteri?

