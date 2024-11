video suggerito

All’asta l’edificio col murale di Banksy: quanto costa il palazzo con l’uomo nudo sulla facciata Nuova asta iconica in programma nel mondo dell’arte: il prossimo febbraio si darà il via alle offerte per acquistare il murale Well Hung Lover di Banksy, che verrà venduto insieme all’edificio su cui è dipinto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Il mondo dell'arte sta finendo spesso al centro dell'attenzione dei media grazie a delle discusse opere contemporanee vendute a prezzi da capogiro. Dopo l'iconica banana di Maurizio Cattelan acquistata a oltre 6 milioni di dollari per poi essere letteralmente mangiata, ora si parla di Banksy, lo street artist dall'identità segreta che con i suoi stencil in giro per il mondo veicola messaggi politici, riflessioni sull'attualità e visioni ironiche. Ora è stato annunciato che uno dei suoi murale più famosi, Well Hung Lover, verrà messo all'asta ma la cosa particolare è che sarà venduto insieme all'intero edificio su cui è dipinto.

Il significato dell'opera Well Hung Lover di Banksy

Well Hung Lover, detta anche Naked Man Hanging From Window, è un'opera di Banksy diventata iconica non solo per il suo significato simbolico ma anche perché rappresenta il primo pezzo legale di street art del Regno Unito. Apparsa nel 2006 a Bristol, per la precisione sulla facciata di una ex clinica per la salute sessuale a Frogmore Street, raffigura un uomo nudo che si copre le parti intime mentre è appeso fuori la finestra. L'immagine descrive con ironia e irriverenza una relazione clandestina scoperta (affacciati ci sono infatti la donna fedifraga e il marito che cerca invano il suo amante), prendendo di mira la poca rispettabilità della middle class. "Well hung" sottintende un doppio significato: "appeso saldamente" ma anche "superdotato". Sebbene il murale sia stato più volte deturpato, la comunità di Bristol ha voluto conservarlo e il Comune ne ha finanziato un restauro parziale.

Quanto vale l'edificio col murale di Banksy

Per quale motivo si torna a parlare di Well Hung Lover di Banksy? A febbraio 2025 il murale verrà messo all'asta insieme all'edificio su cui è dipinto. La clinica, infatti, si è trasferita in una nuova struttura e l'agenzia immobiliare locale Hollis Morgan ha deciso prendere in carico l'immobile, andando alla ricerca di un acquirente interessato a un contratto di locazione di 250 anni. Il palazzo georgiano di 5 piani ha una discoteca in attività nel seminterrato ma nei piani superiori è attualmente disabitato (ha un ottimo potenziale per ospitare degli appartamenti). Classificato di Grado II visto il suo particolare interesse architettonico o storico, vanta un valore stimato pari a 700.000 sterline (circa 842.000 euro) ma all'asta la cifra potrebbe lievitare. L'acquirente sarà tenuto, infine, ad accettare un patto restrittivo per garantire che l'immagine non venga rimossa dalla facciata.