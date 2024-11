video suggerito

Justin Sun mangia la banana di Cattelan pagata 6 milioni: mantiene la promessa con un video Lo ha fatto davvero: Justin Sun dopo aver acquistato all’asta per 6 milioni di euro Comedian di Maurizio Cattelan ha mangiato la banana protagonista dell’opera. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Comedian è una delle più famose opere di Maurizio Cattelan: banalizzando si potrebbe dire che è una banana attaccata a una parete. Ed effettivamente è ciò che è davvero, fisicamente parlando! Ma concettualmente, dietro questo strano assemblaggio l'artista ha voluto celare un messaggio più profondo. La sua, è una riflessione sul consumismo della società contemporanea, dove tutto ha un valore economico, tutto si può facilmente comprare e tutto è monetizzabile. Anche il critico d'arte Nicolas Ballario ha spiegato a Fanpage.it: "Non è una banana appesa al muro, è una storia. Ha attaccato al muro un pezzo della sua vita". Anche per questo, l'opera ha un valore esorbitante. È stata messa all'asta e venduta per 6,2 milioni di dollari. Chi se l'è aggiudicata non ha mai avuto intenzione di tenere l'opera chiusa in una stanza, ferma lì a oltranza solo per il gusto di dire: "È mia". I suoi piani erano altri e lo ha detto sin da subito. L'acquirente ha mantenuto la promessa e lo ha dimostrato con un video.

Justin Sun mantiene la promessa

Subito dopo l'asta di Sotheby's, l'imprenditore di criptovalute e collezionista cinese Justin Sun aveva fatto sapere attraverso un comunicato stampa:

Credo che quest'opera ispirerà ulteriori riflessioni e discussioni in futuro e diventerà parte della storia. Sono onorato di essere l'orgoglioso proprietario e mi auguro che possa suscitare ulteriore ispirazione e impatto per gli appassionati d'arte di tutto il mondo. Inoltre, nei prossimi giorni, mangerò personalmente la banana come parte di questa esperienza artistica unica, onorando il suo posto sia nella storia dell'arte che nella cultura popolare.

Con un video condiviso su X, Justin Sun ha dimostrato di aver mantenuto la promessa. L'esperienza artistica è realmente culminata come aveva annunciato. Justin Sun ha mangiato la banana, la stessa banana acquistata al mercato per 25 cents alla bancarella di Shah Alam e messa poi all'asta per 6,2 milioni di dollari. Ora ha un’altra promessa da onorare: ha detto che acquisterà banane per un valore pari a 25.000 dollari dallo stesso banchetto di frutta, appena fuori alla sede di Sotheby’s. Ha detto:

Il signor Shah Alam è diventato inavvertitamente un collaboratore cruciale di un'opera d'arte rivoluzionaria. Questa banana, lungi dall'essere un comune frutto, ha assunto un profondo significato culturale e artistico. Questo non è solo un evento unico, ma anche una celebrazione della splendida connessione tra la vita di tutti i giorni e l'arte. Spero che questo gesto aiuti a condividere il significato di questa speciale storia d'arte con più persone. Il contributo di Alam a questa straordinaria opera d'arte è indispensabile, evidenziando le infinite possibilità e il valore nascosto nella vita di tutti i giorni. Non vedo l'ora di visitare di persona il suo banco di frutta per esprimergli di nuovo la mia gratitudine.

Justin Sun non è stato comunque il primo a mangiare la banana di Cattelan: prima di lui lo aveva fatto l'artista performativo David Datuna. L'evento si è svolto in un lussuoso e costoso hotel di Hong Kong, in presenza di giornalisti e influencer. Tutti i partecipanti hanno ricevuto un rotolo di nastro adesivo e una banana come souvenir.