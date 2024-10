video suggerito

Va all’asta la banana con lo scotch: quanto vale Comedian, l’opera di Maurizio Cattelan Comedian, la celebre opera concettuale di Maurizio Cattelan, va all’asta il prossimo 20 novembre a New York: ecco quanto vale l’opera con la banana attaccata al muro con uno scotch. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un'edizione di Comedian all'asta nel 2019

Comedian, l'opera dell'artista italiano Maurizio Cattelan che vede la celebre banana attaccata al muro con lo scotch, va all'asta il prossimo 20 novembre a New York. Quella che verrà messa in vendita è una delle tre edizioni della celebre installazione che ha debuttato cinque anni fa ad Art Basel Miami Beach, una delle fiere d'arte più importanti al mondo. L'opera, diventata iconica ed immortale, è stata più volte imitata e anche mangiata, come è accaduto poco più di un anno fa a Seoul. Scopriamo quanto vale l'opera dell'artista italiano.

In vendita Comedian, l'opera simbolo di Cattelan

Lo scorso anno Maurizio Cattelan ha ottenuto da un tribunale in Florida il riconoscimento della proprietà intellettuale su Comedian: negli anni, l'opera in mostra a Miami nella galleria Perrotin è stata più volte imitata, oltre a finire al centro di presunte performance come quella di David Datuna, che decise di staccarla dal muro, mangiandola, e rivendicandone la libertà di poterne fare ciò che voleva, essendo la sua un'opera a sua volta.

Comedian di Maurizio Cattelan

A mettere sul mercato Comedian è Sotheby's, che ha già visto messe in vendita altre due edizioni rispettivamente per 120mila dollari nel 2019 e un'altra per 150mila, poi donata al Guggenheim di New York. "Sarà il pubblico ad avere voce in capitolo su quanto vale", ha commentato il responsabile per l'arte contemporanea di Sotheby's David Galperin. La banana attaccato al muro sarà messa all'asta con una base di partenza di un milione di dollari, scatenando centinaia di polemiche sul valore concettuale di Comedian che va all'asta per una cifra così astronomica.