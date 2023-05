“Avevo fame, non ho fatto colazione”: studente mangia la banana-installazione di Cattelan a Seul Uno studente coreano ha staccato la banana-installazione di Maurizio Cattelan in mostra a Seul, l’ha mangiata e poi ha riattaccato la buccia al muro con del nastro adesivo: “Ero affamato, ho saltato la colazione”.

A cura di Ida Artiaco

Uno studente coreano ha mangiato la banana-installazione di Maurizio Cattelan esposta al Leeum Museum of Art di Seul. Le immagini del giovane che prende il frutto dal muro e poi lo mangia hanno fatto il giro del mondo.

Ma non è finita qui. Appena terminato il "pasto", lo studente Noh Huyn-soo ha riattaccato la buccia al muro con del nastro adesivo ."Ho saltato la colazione ed ero affamato", si è giustificato il giovane come hanno riportato i media locali e la BBC.

Ha poi aggiunto di aver visto il lavoro di Cattelan come una ribellione contro una certa autorità e che la sua era "una ribellione contro la ribellione". Quando è stato informato dell'incidente, l'artista italiano ha risposto che non c'era "nessun problema".

L'opera d'arte chiamata "Comedian", dal valore di 120mila dollari, fa parte della mostra di Cattelan "We", in programma fino al 16 luglio, e consisteva in una banana matura attaccata con nastro adesivo a una parete del Museo. La direzione ha successivamente collocato un'altra banana nello stesso posto e ha fatto sapere di non avere intenzione di chiedere i danni al giovane.

Non si tratta, infatti, di un danno reale all’opera d’arte considerato che la banana in mostra viene sostituita in media ogni due o tre giorni. Già in passato, per altro, si era verificata una situazione del genere: nel 2019, l'artista David Datuna aveva staccato la banana dal muro dopo che l'opera d'arte era stata venduta per 120mila dollari all'Art basel di Miami davanti agli occhi increduli degli altri visitatori. Anche in quel caso la banana era stata rapidamente sostituita senza che fossero intraprese ulteriori azioni.