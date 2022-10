Dove si trova e chi vive nella vera casa di The Watcher, la nuova serie Netflix La nuova serie di Netflix di Ryan Murphy, The Watcher, con Bobby Cannavale e Naomi Watts, si ispira ad una storia vera successa in una casa che esiste davvero.

A cura di Clara Salzano

La nuova serie di Netflix The Watcher

The Watcher è l'ultima serie Netflix di Ryan Murphy con Bobby Cannavale e Naomi Watts che, dopo Dahmer, sta riscuotendo un enorme successo internazionale. La serie si ispira agli eventi terrificanti che hanno avuto realmente luogo in una casa nel New Jersey, negli USA. La storia vera è un po' più complessa di quella raccontata nella serie e non ha nulla di soprannaturale ma racconta le disavventure di una famiglia, i Broaddus, che , dopo aver acquistato una nuova casa a Westfield, avevano iniziato a ricevere delle lettere minatorie nella cassetta della posta, firmate da un certo "The Watcher (l'Osservatore)". La vicenda è realmente accaduta nel giugno 2014 e la famigerata casa di The Watcher esiste davvero.

Parte del cast di The watcher

Dove si trova la vera casa di The Watcher

La casa della serie di The Watcher, come la storia che viene raccontata, esiste davvero e si trova in un ricco quartiere suburbano di Westfield, nel New Jersey. La famosa abitazione si può ancora oggi vedere al 657 Boulevard ed era la casa dei sogni di Derek e Maria Broaddus, quando l'hanno comprata, prima di subire ricevere le lettere minatorie.

La casa vera che ha ispirato al storia di The Watcher

Come nella serie, la casa si trova in un quartiere residenziale e si sviluppa su più livelli. Circondata da un giardino curato e da altre abitazioni vicine, la vera dimora che ha ispirato The Watcher è caratterizzata da colonne in stile dorico che sostengono il portico d'ingresso, tetto a spiovente e una sventolante bandiera in perfetto stile americano. La sua posizione è visibile anche attraverso Google maps.

Una scena della serie The Watcher

Chi vive ora nella casa che ha ispirato la serie Netflix?

Quando i Broaddus hanno messo in vendita la propria casa al 657 Boulevard di Westfield hanno fatto un po' fatica a trovare acquirenti e sono dunque stati costretti a ribassare il prezzo di vendita. Nel 2019 la casa di The Watcher House è stata venduta per 959.000 dollari, 400.000 dollari in meno rispetto a quanto l'avessero comprata i Broaddus.

La vera casa di The Watcher

Secondo il magazine locale NJ.com, l'acquisto è stato effettuato da una coppia, Andrew e Allison Carr, che però non hanno lasciato dichiarazioni pubbliche in merito ai precedenti fatti di cronaca. I nuovi proprietari hanno ricevuto solo una lettera, stavolta da parte dei Broaddus, che auguravano loro di trovare la pace e la tranquillità desiderate.