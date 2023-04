Dove è stato girato Tina Anselmi, le location del film di Rai 1 sulla prima donna ministro “Se vuoi cambiare il mondo devi esserci” diceva Tina Anselmi. A lei e alla sua vita per la democrazia è dedicato il film Rai in onda stasera, girato in Veneto.

A cura di Giusy Dente

Sarah Felberbaum è Tina Anselmi

Stasera va in onda su Rai 1 il film dedicato alla vita di Tina Anselmi. Non è una data casuale: il 25 aprile si celebra l'anniversario della Liberazione d'Italia e Tina Anselmi è stata una donna essenziale nella storia del nostro Paese. Prima partigiana, poi sindacalista, infine prima donna ministro nel 1976 nonché presidente della Commissione di inchiesta sulla loggia massonica P2 di Licio Gelli.. Insomma, ha dedicato la sua intera esistenza alla democrazia, all'attivismo e all'impegno politico, in nome del valore della libertà. Il ruolo è stato affidato a Sarah Felberbaum e le riprese si sono svolte in Veneto nei luoghi in cui Tina Anselmi ha vissuto: Treviso, Bassano del Grappa, Castelfranco Veneto.

Dove è stato girato Tina Anselmi

Rai 1 dedica la prima serata di martedì 25 aprile al film Tina Anselmi, figura cruciala nella storia della democrazia italiana, una donna sempre dalla parte delle donne. Il film ha ricevuto il supporto della Veneto Film Commission e il finanziamento della Regione del Veneto. Le riprese, infatti, sono iniziate a fine agosto proprio a Castelfranco Veneto, dove la politica e partigiana è nata nel 1927 e morta nel 2016. Il set è poi stato allestito a Treviso e Bassano del Grappa nei giorni successivi, fino al 24 settembre 2022.

Tina Anselmi nel 2001

Le location a Bassano del Grappa

A Bassano del Grappa, Tina Anselmi ha frequentato l'Istituto magistrale presso il Collegio delle suore Canossiane. Proprio qui è avvenuto un episodio cruciale nella sua formazione. Il 26 settembre 1944 i nazifascisti costrinsero la popolazione locale e gli studenti presenti sul posto ad assistere all'impiccagione di decine di prigionieri. Tra questi c'era anche Lino Canonica, fratello della compagna di banco di Tina Anselmi. Fu lì che nacque in lei la consapevolezza di volersi impegnare per rendere il Paese un posto libero e migliore. Entrò nella Resistenza e diventò staffetta partigiana, pedalando senza sosta tra Castelfranco Veneto e Treviso.

A proposito di Bassano del Grappa, il Comune ha approvato un protocollo d’intesa con il Comune di Castelfranco Veneto e Bibi Film Tv S.r.l., volto a tutelare l'ambiente. Per compensare le emissioni generate dalla produzione cinematografica, la società donerà al Comune di Bassano del Grappa un albero per ogni giorno di riprese effettuate nel territorio comunale.