Dove è stato girato The Good Mothers: i luoghi della serie tv che racconta la ‘ndrangheta The Good Mothers racconta la ‘ndrangheta dal punto di vista di donne che si ribellano al sistema. La serie è stata girata tra Reggio, Milano e Roma.

The Good Mothers è la serie tv del momento. I sei episodi sono sbarcati il 5 aprile su Disney+ e raccontano una storia vera: quella di tre donne cresciute in un contesto violento e criminale, che decidono di ribellarsi alla ‘ndrangheta collaborando con una giovane procuratrice. La serie è tratta dall'omonimo libro del giornalista Alex Perry e vede la regia di Julian Jarrold ed Elisa Amoruso. L'intera serie è stata ambientata e girata in Calabria (e non solo), raccontando per la prima volta il sistema della ‘ndrangheta dal punto di vista femminile: donne coraggiose che sfidano il sistema, che si oppongono alla marginalizzazione, al patriarcato, alla misoginia e all'oppressione di cui sono vittime.

Dove è ambientato The Good Mothers

Denise Cosco (Gaia Girace de L'Amica geniale), Giuseppina Pesce (Valentina Bellè) e Concetta Cacciola (Simona Distefano) sono le donne protagoniste. Le tre osano contrapporsi alla ‘ndrangheta mettendosi dalla parte della legge, aiutate dalla PM Anna Colace (Barbara Chichiarelli), appena arrivata in Calabria. È proprio qui che è stata girata in gran parte la serie, tra gennaio 2022 e giugno dello stesso anno.

Le riprese si sono svolte in diverse città della Calabria. È stata coinvolta Reggio, presso la piazza della Cattedrale del Duomo, il Tribunale, il Castello Aragonese, l'Arena dello Stretto e il lungomare Falcomatà. Altre scene sono state invece girate in provincia: a Palmi (Ulivarella, Sant’Elia, le Tre Croci, Chiesa Matrice) e Fiumara (presso la vallata di Catona e piazza Mino Reitano). Altre scene sono state girate anche a Roma e dintorni (a Civitavecchia, Rocca di Papa, Nemi, Velletri), a Milano (tra via Piero della Francesca e via Losanna), a Genova (tra Voltri e Vesima).

The Good Mothers premiata per le location

The Good Mothers ha vinto il Berlinale Series Award, un riconoscimento assegnato anche per le ambientazioni. I tanti punti di riferimento storici e architettonici hanno convinto la giuria, colpita dal realismo del progetto. "La bella fotografia, la scenografia e le location hanno contribuito alla sensazione ultra realistica della serie: che è giusto, considerando che è basato su fatti veri, e su personaggi della vita reale, le donne coraggiose che hanno resistito a decenni di oppressione e misoginia e che hanno contribuito a far crollare la mafia calabrese" ha evidenziato la giuria composta da Mette Heeno, André Holland e Danna Stern.