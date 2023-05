Dove è stato girato La regina Carlotta: i luoghi da favola del prequel di Bridgerton Le riprese de “La regina Carlotta” si sono svolte in Inghilterra. Tra sontuosi palazzi e lussureggianti giardini, ecco dove è stata girata la serie tv.

La regina Carlotta è la serie tv Netflix che ci riporta direttamente nelle lussuose e romantiche atmosfere da favola di Bridgerton, che tra abiti da sera sontuosi, serate di gala, luoghi da favola ha conquistato milioni di spettatori nel mondo. Il nuovo capitolo, distribuito il 4 maggio sulla piattaforma, approfondisce la storia d'amore tra re Giorgio e la regina Carlotta, un sentimento costretto a sfidare il perbenismo, i pregiudizi e la tradizione. Proprio come la saga originale, anche questa si svolge in location spettacolari: giardini fioriti, palazzi affascinanti, castelli senza tempo, parchi sconfinati. Ecco dove si sono svolte le riprese.

La regina Carlotta: le location della serie tv

Le riprese della serie tv si sono svolte per intero in Inghilterra e hanno coinvolto moltissime location. Una delle principali è quella che funge da abitazione della regina Carlotta, una sorta di Buckingham Palace insomma, che ha ospitato alcune delle scene decisive della serie. Questa residenza è Blenheim Palace, una costruzione risalente al 1700 posizionata nella campagna inglese, precisamente a Woodstock nell'Oxfordshire. Dal 1987 il palazzo fa parte dei patrimoni mondiali dell'umanità dell'UNESCO. Oggi è sede dei duchi di Marlborough, ma viene utilizzato anche per mostre di arte contemporanea, serate di gala, feste speciali.

Blenheim Palace

Il St. James's Palace della regina è il risultato della fusione di diverse location situate nel sud dell'Inghilterra. L'esterno e alcune scene interne sono state girate all'Hampton Court Palace, appartengono a Wilton House il salotto e la sala da tè, i corridoi sono di Syon House mentre si trovano presso il Goldsmiths Hall le camere del re e la sala principale del palazzo.

C'è poi Belton House. La country house è situata vicino Grantham nel Lincolnshire, adibito nella serie a luogo di rifugio di re Giorgio III, quello dove il sovrano cerca riparo dagli occhi indiscreti e giudicanti del mondo esterno, ma anche quello dove si sottopone segretamente a cure dolorose per tentare di arrestare la sua malattia.

Gli esterni del palazzo sono quelli del campo di Waddesdon Manor. La Queen's House di Greenwich in cui sua madre lo porta per una visita, invece, è il Royal College of Physicians. La cappella in cui si sposano re e regina corrisponde invece all'antico Merton College di Oxford, mentre alcune scene del giardino sono state girati a Hatfield House.

Hampton Court Palace

Gli spettatori ritroveranno personaggi familiari. Anche in La regina Carlotta, infatti, tornano alcuni protagonisti di Bridgerton e con loro anche la loro enorme tenuta, corrispondente alla Dorney Court. È una casa padronale del 1440 circa, una delle più belle case signorili d'Inghilterra, situata nel villaggio di Dorney, nel Buckinghamshire. La famiglia si trasferisce poi in una tenuta ancora più grande e sontuosa. Le riprese sono state effettuate presso l'Hampton Court Palace e Bath Assembly Rooms (la sala da ballo). Il successo della serie tv già fa ipotizzare la realizzazione di una seconda stagione. Ci sarà un futuro, per La regina Carlotta?