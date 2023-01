Bridgerton, arrivano le prime foto del prequel: com’era Lady Danbury da giovane Queen Charlotte: A Bridgerton Story è il prequel di Bridgerton che arriverà presto su Netflix. Nelle ultime ore sono state rilasciate le prime immagini del set, nelle quali è apparsa una giovanissima Lady Danbury: ecco com’era prima di dominare la scena sociale dell’epoca.

A cura di Valeria Paglionico

Bridgerton è tra le serie rivelazione di Netflix degli ultimi anni: da quando è stata trasmessa la prima puntata a fine 2020 a oggi ha ottenuto un incedibile successo internazionale e la cosa non è "sfumata" neppure con la seconda stagione lanciata qualche mese fa. Ora arrivano delle novità esclusive per tutti i fan: oltre a essere in lavorazione il terzo capitolo della saga, presto arriverà anche il primo spin-off. Si tratta di un prequel intitolato Queen Charlotte: A Bridgerton Story, sarà ispirato sempre ai romanzi di Julia Quinn ma darà spazio alla Regina, mostrata nel periodo della sua giovinezza. La cosa particolare è che non sarà l'unico personaggio "di ritorno", al suo fianco ci sarà anche l'amata Lady Agatha Danbury.

Lady Danbury, gli esordi in società

Nelle ultime ore Netflix ha rilasciato le prime immagini in esclusiva di Queen Charlotte: A Bridgerton Story, il prequel della serie che racconterà dell'ascesa della giovane regnante. Tra le protagoniste ci sarà anche Lady Danbury (interpretata da Arsema Thomas), mostrata alle prese con l'inserimento in società dopo il matrimonio con il marito molto più vecchio di lei. Il personaggio viene descritto con queste parole: "Con una profonda conoscenza della scena sociale un tempo divisa e delle complessità del matrimonio, Agatha diventa una luce guida per la nuova regina, il tutto trovando la propria voce e il proprio potere". Insomma, la Danbury muoverà i primi passi in quella scena sociale che negli anni successivi dominerà con sicurezza.

Lady Danbury da giovane

Il primo look di Lady Danbury nel prequel

A interpretare Lady Danbury da giovane sarà l'attrice Arsema Thomas, la cui prima foto sul set la mostra in una meravigliosa e sofisticata versione aristocratica con maxi parrucca intrecciata e decorata con una enorme piuma gialla, un diadema scintillante e una spilla di cristalli coordinata. Indossa un abito in perfetto stile reggenza inglese, ovvero col corsetto scollato e damascato in toni pastello, e ha il viso ancora ingenuo e fresco. Certo, si intravede la sagacia che la contraddistingue dall'espressione leggermente accigliata, ma è chiaro che all'epoca non aveva ancora affrontato alcune delle esperienze che hanno contribuito a renderla più cinica. In quanti non vedono l'ora di scoprire cos'è accaduto prima della nascita della famiglia Bridgerton?