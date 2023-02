A Berlino Orso d’Oro per The Good Mothers, la serie sulla lotta delle donne contro la ‘ndrangheta The Good Mothers, serie italiana Disney + presentata alla Berlinale, ha vinto l’Orso d’oro nella categoria serie. La storia è quella di tre donne che collaborando con la giustizia si sono opposte all’ ‘ndrangheta.

A cura di Ilaria Costabile

La serie The Good Mothers, presentata al Festival di Berlino 2023, ha vinto nella categoria "Series" il prestigioso Orso d'Oro. Un riconoscimento importante, che arriva in concomitanza dell'uscita su Disney +, ovvero il prossimo 5 aprile.

Le motivazioni della giuria

The Good Mothers racconta la storia vera di tre donne che hanno collaborato con la giustizia per opporsi all'ndrangheta, nonostante siano cresciute nei più ricchi e feroci clan malavitosi. Il commento della giuria su prodotto targato Disney + è stato piuttosto unanime: "The Good Mothers” ci ha catturato con i suoi personaggi a più livelli, trattati con cura e lasciati evolvere sotto i nostri occhi" è il giudizio a cui è stata aggiunta un'ulteriore considerazione:

I creatori della serie sono stati meticolosi nel ricreare un mondo autentico e dettagliato, presentato da un cast stellare, con performance che ci hanno fatto battere il cuore la splendida fotografia, il design della produzione e le location hanno contribuito all'atmosfera ultra realistica della serie, come è giusto che sia considerando che si basa su eventi reali.

Il cast di The Good Mothers

La serie è basata sull'omonimo bestseller del giornalista Alex Perry, premiato dalla Foreign Press Association, ed è stato adattato per lo schermo da Stephen Butchard (Bagdad Central, The Last Kingdom), nominato ai BAFTA. La regia è di Julian Jarrold e di Elisa Amoruso. Ad interpretare le donne protagoniste di questa storia di giustizia e rivalsa sono attrici italiane già note sul grande e piccolo schermo, ovvero: