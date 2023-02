The Good Mothers, la nuova serie Disney con Gaia Girace de L’Amica Geniale esce il 5 aprile The Good Mothers è la storia vera di tre donne, cresciute all’interno dei più feroci e ricchi clan della ‘ndrangheta, che decidono di collaborare con la giustizia. Gaia Girace ritorna dopo L’Amica Geniale.

C'è grande attesa per il ritorno di Gaia Girace dopo "L'amica geniale". L'attrice vicana riparte da Disney+ con "The Good Mothers", ambizioso progetto presentato in concorso nella sezione “Berlinale Series” alla 73° edizione del Festival Internazionale del Cinema di Berlino. Per la prima volta, la serie racconta la ‘ndrangheta dal punto di vista delle donne che hanno osato sfidare l'organizzazione criminale più potente del mondo.

La trama di The Good Mothers

The Good Mothers è la storia vera di tre donne, cresciute all’interno dei più feroci e ricchi clan della ‘ndrangheta, che decidono di collaborare con la giustizia. Le donne sono: Denise, figlia di Lea Garofalo, Maria Concetta Cacciola e Giuseppina Pesce, tre donne che osano contrapporsi alla ‘ndrangheta. Le aiuterà la pm Anna Colace che ha capito che, per sconfiggere definitivamente l'organizzazione criminale, deve puntare alle donne, ai loro sentimenti. La serie si promette di essere una delle migliori di questa stagione.

La serie è basata sull'omonimo bestseller del giornalista Alex Perry, premiato dalla Foreign Press Association, ed è stato adattato per lo schermo da Stephen Butchard (Bagdad Central, The Last Kingdom), nominato ai BAFTA. La regia è di Julian Jarrold e di Elisa Amoruso.

Il cast di The Good Mothers

The Good Mothers è interpretata da Gaia Girace nel ruolo di Denise Cosco, Valentina Bellè (che abbiamo già apprezzato ne I Medici) nei panni di Giuseppina Pesce, Barbara Chichiarelli (Suburra – La serie, Favolacce) in quelli di Anna Colace, Francesco Colella (ZeroZeroZero, Trust) in quelli di Carlo Cosco, Simona Distefano (Il Traditore) nel ruolo di Concetta Cacciola, Andrea Dodero (Non odiare) in quello di Carmine e con Micaela Ramazzotti (La pazza gioia, La prima cosa bella) nel ruolo di Lea Garofalo.