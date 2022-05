A Milano le riprese di The good mothers, la nuova serie tv di Disney+ con Gaia Girace Serata e nottata di riprese a Milano per la serie tv prodotta da Disney+ The Good Mothers.

Si stanno concentrando anche su Milano le riprese per la nuova serie tv di Disney Plus, The Good Mothers. Nella giornata di ieri, a partire da metà pomeriggio e fino alle 4 di mattina di oggi, via Piero della Francesca e via Losanna sono diventate location per alcune scene della nuova produzione cinematografica.

A Milano le riprese di The Good Mothers di Disney+

La troupe, tra autori, registi, aiuto registi, fonici e attori, si è stabilita nelle due vie per girare diverse scene in alcuni edifici e in un hotel di Piero della Francesca. Per l'occasione, la produzione ha chiesto ai locali della zona di restare aperti per poter dare da mangiare e bere al cast. Ovviamente, i ristoranti in questione sono stati pagati per il servizio offerto. Chiusa al traffico inoltre parte di Piero della Francesca. Il traffico è stato gestito da due pattuglie della polizia locale di Milano che hanno dirottato i veicoli in arrivo su via Losanna e corso Sempione. Al termine degli shoot, verso le 4 di questa mattina, la troupe ha riordinato le strumentazioni all'interno dei cinque camion con cui è arrivata e le vie sono tornate libere.

Cast e trama di The Good Mothers

La nuova serie tv di Disney+ vanta un cast importante. Non solo Gaia Girace, la cui interpretazione di Lila in L'Amica Geniale le ha valso i favori della critica, ma anche Valentina Bellè, Barbara Chichiarelli, Francesco Colella, Simona Distefano, Andrea Dodero e Micaela Ramazzotti. The Good Mothers mostrerà la ‘ndrangheta vista interamente dal punto di vista delle donne che l'hanno sfidata. La sceneggiatura è basata sull’omonimo bestseller del giornalista Alex Perry. Le protagoniste, tre donne, si trovano a combattere contro le loro stesse famiglie per sopravvivere e consentire ai propri figli, nonché a loro stesse, di avere un futuro.