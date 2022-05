La nuova stagione del teatro Nazionale di Milano sarà nel segno del musical Sister Act Sister Act sarà il musical della nuova stagione del teatro Nazionale di Milano. Lo ha annunciato il direttore generale Matteo Forte.

"Sarà Sister Act il musical della prossima stagione del Teatro Nazionale di Milano". Lo ha annunciato Matteo Forte, amministratore delegato di Stage Entertainment e direttore dei teatri milanesi Nazionale e Lirico Giorgio Gaber, recentemente riaperto dopo oltre vent'anni di chiusura. Con la messa in scena del musical, il Nazionale punta a bissare il grande successo ottenuto lo scorso autunno con Pretty Woman che ha fatto registrare oltre 85.000 spettatori in pochi mesi.

Al Nazionale la stagione autunnale con Sister Act

A confermare le intenzioni del teatro è lo stesso Forte che spiega come dopo "il successo clamoroso di Pretty Woman, per la prossima stagione riproponiamo un grande classico che già ci ha regalato tante soddisfazioni. Il titolo è stato scelto dopo un’accurata indagine di mercato che ha confermato come Sister Act sia ancora molto apprezzato dal grande pubblico e il titolo in assoluto più gradito". La regia del musical, che andrà in scena presumibilmente da ottobre a dicembre, sarà affidata a Chiara Noschese, la produzione sarà invece firmata da Stage Enterteinment. Per quanto riguarda le coreografie, sarà Nadia Scherani a gestire le danze e i movimenti degli artisti mentre la direzione musicale sarà gestita da Andrea Calandrini.

La prima fase delle selezioni sulla piattaforma heArt

Matteo Forte ha annunciato che "Sister Act andrà in scena tra cinque mesi e proprio oggi apre il bando per le audizioni per il ruolo di Deloris Van Cartier, figura passata alla storia e che contribuì all’affermazione internazionale di Whoopi Goldberg, e per tutti gli altri protagonisti del musical". Per poter partecipare alle selezioni per diventare parte del cast, in una prima fase ci si potrà registrare e proporsi, in modalità totalmente gratuita, presso l'applicazione e piattaforma heArt, come già avvenuto in passato per Pretty Woman. HeArt, considerata il Linkedin dell'arte, è accessibile a questo link. La seconda fase delle selezioni, invece, si svolgerà in presenza dal 10 al 12 giugno.