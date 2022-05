I Negrita e Saturnino infiammano il Teatro Nazionale di Milano per beneficenza Serata di festa e beneficenza al Teatro Nazionale di Milano dove i Negrita, accompagnati da Saturnino e Bud Spencer Blues Explosion, hanno tenuto un concerto in favore dell’associazione Laura Coviello Contro La Leucemia.

Una serata di festa, musica, rock e beneficenza. Quella di ieri al Teatro Nazionale di Milano è stata tutto ciò grazie alla partecipazione dei Negrita che hanno raccolto l'invito dell'Associazione Laura Coviello Contro La Leucemia dando vita ad uno show di oltre due ore in una sala in sold out. Con loro anche Saturnino e i Bud Spencer Blues Explosion che si sono uniti alla rock band aretina sul finire del live per suonare insieme alcuni dei brani più celebri della rock band.

In un ambiente famigliare, grazie al quale "possiamo fare un po' il cazzo che ci pare", come ha sottolineato il leader della band Pau, il gruppo ha messo in fila i suoi più grandi successi davanti a un pubblico che si è trattenuto finché ha potuto cercando di rispettare quanto più possibile le ultime limitazioni imposte dal governo. Impossibile, però, non ritrovarsi tutti sotto il palco a cantare "Gioia infinita", "Cambio" e "Rotolando verso Sud". Una festa dentro la festa a celebrare una delle associazioni che più sta aiutando i pazienti per il trapianto di midollo da ormai venticinque anni.

Cos'è l'associazione Laura Coviello contro la Leucemia

La "Laura Coviello contro la leucemia" porta il nome della studentessa di medicina di 24 anni a cui era stato diagnostica il cancro al sangue che in poco tempo l'ha strappata ai suoi cari. A lei Pau ha dedicato un momento toccante ricordando le parole della giovane non appena scoperto il brutto male: "No, non starò a letto a fare nulla. Torno in pronto soccorso ad aiutare". Applausi e lacrime, del leader dei Negrita e di tutti i presenti.