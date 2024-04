Chi è Fortunato Ortombina, il nuovo sovrintendente del Teatro della Scala di Milano

video suggerito

Fortunato Ortombina diventerà il nuovo sovrintendente della Scala di Milano. Già a capo della Fenice di Venezia, dovrà collaborare con l'attuale sovrintendente Meyer fino ad agosto 2025.

A cura di Matilde Peretto

Fortunato Ortombina, nuova sovrintendente della Scala (foto presa da Facebook)

Fortunato Ortombina è stato nominato nuovo sovrintendente del Teatro della Scala di Milano. Lo ha annunciato il sindaco Beppe Sala dopo che il consiglio di amministrazione ha votato la nomina. Ortombina al momento è alla guida del Teatro La Fenice di Venezia, ma dal primo settembre si trasferirà nel capoluogo lombardo. Dovrà lavorare insieme a Dominique Meyer, l'attuale sovrintendente, che manterrà la carica fino al primo agosto 2025. Cambio anche per il direttore musicale: nel 2026, Daniele Gatti prenderà il posto di Riccardo Chailly.

Chi è Fortunato Ortombina, il nuovo sovrintendente

Fortunato Ortombina è nato a Mantova nel 1960. Ha studiato al Conservatorio Arrigo Boito e si è laureato in Lettere con lode all'Università di Parma. Nella città emiliana ha lavorato al Teatro Regio dal 1980 al 1997. Per 12 anni ha collaborato con il Festival Verdi con ricerche e pubblicazioni e dal 1990 al 1998 ha lavorato all'Istituto nazionale degli studi verdiani studiando anche la trascrizione degli autografi del compositore di origini emiliane.

È approdato alla Fenice di Venezia come direttore artistico del teatro dal 2007, mentre dal 2017 è diventato anche sovrintendente. La sua carriera, però, lo ha portato anche in altri teatri italiani come quello Regio di Torino, il San Carlo di Napoli, e dal 2003 al 2007 è stato coordinatore della Direzione artistica del Teatro della Scala. Ora ritorna come sovrintendente.

Gli auguri di Dominique Meyer, l'ex sovrintendente

"Auguri a Fortunato Ortombina, il suo ufficio è pronto", fa sapere Dominique Meyer, l'attuale sovrintendente della Scala fino al primo settembre 2025. Anche il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, ha fatto i complimenti a Ortombina e ha aggiunto, come riportato su Corriere.it: "Dopo tre sovrintendenti stranieri, Stéphane Lissner, Alexander Pereira e Dominique Meyer, alla Scala torna un italiano e questo accade appena qualche mese dopo la consacrazione dell'arte del canto lirico a patrimonio dell'umanità da parte dell'Unesco".

Beppe Sala, che ha presieduto la cerimonia di nomina, ha riferito: "In questi mesi si preparerà e Meyer farà di tutto per facilitare il suo lavoro". Da oggi al primo agosto 2025, infatti, Ortombrina e Meyer dovranno lavorare insieme nella gestione del Teatro più importante della Lombardia.