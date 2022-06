Chiara Ferragni ritorna a Cremona: sceglie la sua città per le riprese di “The Ferragnez 2” Chiara Ferragni ha girato alcune riprese della seconda stagione della serie “The Ferragnez” nella sua città natale, Cremona. Con lei anche il padre Marco e il figlio Leone.

A cura di Giorgia Venturini

Dalla pagina Instagram di Chiara Ferragni

Ritorna a Cremona Chiara Ferragni. L'imprenditrice digitale da oltre 27 milioni di follower ha scelto la sua città natale per girare una puntata della seconda serie "The Ferragnez". Le riprese hanno interessato la tramezzeria "Ugo Grill" per poi proseguire nella piazza principale del Comune. Ed è proprio qui che si è concessa un pranzo ai tavolini del bar Duomo. Con lei a girare la serie erano presenti anche il papà Marco, il figlio Leone e Filippo Fiora, amico d’infanzia della Ferragni. Così il centro città è diventata la sede di un set sotto gli sguardi curiosi dei concittadini dell'imprenditrice.

Le riprese sono state fatte in un set blindatissimo: i bodyguard della imprenditrice ai passanti hanno vietato di fare foto o video. Il timore potesse essere che venisse svelato in anticipo parte di uno degli episodi della seconda serie. Certo è che le riprese a Cremona hanno confermato che è in corso la registrazione della seconda serie dei "The Ferragnez", la cui prima stagione su Amazon Prime Video ha fatto il pieno di visualizzazioni.

L'incontro tra Chiara Ferragni e la senatrice Liliana Segre

Ieri invece la Ferragni aveva postato una foto sui social in cui raccontava l'incontro che ha avuto con la senatrice Liliana Segre: "Dopo le nostre chiaccherate telefoniche, oggi ho avuto il piacere di conoscere di persona la Senatrice Liliana Segre", scrive l'imprenditrice digitale sul suo profilo social. "La sua storia e la sua determinazione mi hanno molto colpito". E conclude, in inglese: "È incredibile". Un incontro privato nato dalle parole della senatrice che, dopo l'ultima visita al Binario 21 interrato sotto usa Stazione Centrale (da dove partivano i deportati diretti ad Auschwitz-Birkenau), aveva manifestato il desiderio di incontrare Chiara Ferragni, e di invitarla al Memoriale della Shoah.