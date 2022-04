Gaia Girace dopo L’Amica Geniale, dalla serie Tv in Francia a quella sulla ‘ndrangheta A poche settimane dalla fine della terza stagione de L’Amica Geniale, Gaia Girace ha già nuovi impegni: sarà nel cast di una serie di Disney + e ha già lavorato a una miniserie francese.

A cura di Andrea Parrella

Il ruolo di Lila nelle prime tre stagioni de L'Amica Geniale è stato un battesimo del fuoco per Gaia Girace, che ha fatto il suo debutto da attrice prendendo parte a uno dei prodotti italiani più acclamati degli ultimi anni. Un ruolo, quello della protagonista della saga di romanzi scritta da Elena Ferrante, che la giovane attrice napoletana abbandonerà nella quarta stagione, quando al suo posto dovrà esserci necessariamente un'attrice anagraficamente più avanti con gli anni.

Nel cast di The Good Mother su Disney +

A dimostrazione del peso del ruolo di Lila, la carriera di Gaia Girace, 18 anni, sembra già piena di impegni e appuntamenti per prossime uscite. È di queste ore l'ufficialità della sua presenza nel cast di The Good Mother, nuova serie originale di Disney + diretta da Julian Jarrold ed Elisa Amoruso, che racconterà la ‘ndrangheta dal punto di vista delle donne che l'hanno sfidata. Oltre all'attrice di Vico Equense, nel cast anche Valentina Bellè (l'abbiamo vista di recente in "Volevo fare la rockstar"), Barbara Chichiarelli, Francesco Colella, Simona Distefano, Andrea Dodero e Micaela Ramazzotti. Una produzione che, a giudicare dal titolo stesso, avrà ambizioni di respiro internazionale, utilizzando come leva la popolarità della giovanissima interprete.

Gaia Girace è Caterina de' Medici in una serie francese

Ma per Gaia Girace non è il solo impegno di questi mesi, visto che l'attrice campana ha preso parte a un'altra produzione internazionale, stavolta francese. Gaia Girace interpreterà Caterina de' Medici nella miniserie a sfondo storico dal titolo "Diane de Poitiers", diretta da Josée Dayan. Due episodi da 90 minuti che andranno in onda questa primavera sul canale francese France 2, nel cast anche Gerard Depardieu, Isabel Adjani e Hugo Becker. Non si sa ancora nulla di una possibile messa in onda in Italia della serie, che presumibilmente sarà oggetto di interesse di emittenti e piattaforme proprio per la presenza di Gaia Girace.