Gaia Girace presenta The God Mothers: è un’icona trendy col cardigan e i pantaloni cargo Ieri a Roma si è tenuta la prima di The Good Mothers, film che tra i suoi protagonisti vede anche Gaia Girace. L’ex Lila di L’amica geniale è cresciuta e giorno dopo giorno diventa sempre più glamour: ecco cosa ha indossato.

A cura di Valeria Paglionico

Ricordate Gaia Girace, meglio conosciuta come la Lila de L'amica geniale? Ha portato a termine l'esperienza nella serie ispirata ai libri di Elena Ferrante, ora è stata sostituita da Irene Maiorini, l'attrice che interpreta la Lila "da adulta", ma non per questo ha abbandonato il mondo dello spettacolo, anzi, è più attiva che mai sul fronte lavorativo. É tra le protagoniste di The Good Mothers e proprio nelle ultime ore ha partecipato alla conferenza stampa e alla prima che si sono tenute a Roma. La giovane attrice ha detto addio agli abiti bon-ton e si è trasformata in una vera e propria icona fashion: ecco cosa ha indossato per gli eventi al The Space Cinema Moderno della Capitale.

Gaia Girace alla conferenza stampa

Continua la svolta di stile glamour di Gaia Girace: l'avevamo lasciata con giacca e calzettoni alle sfilate di Milano e oggi la ritroviamo sul red carpet della prima di The Good Mothers in una nuova versione fashion. Nel pomeriggio ha partecipato alla conferenza stampa con il cast al completo e per l'occasione si è rivolta alla Maison Fendi, sfoggiando un completo della collezione P/E 2023 che ha mixato diversi trend di stagione.

Gaia Girace in Fendi

L'attrice ha abbinato un paio di pantaloni cargo a vita bassa in raso verde a un cardigan beige, lo ha portato abbottonato fino al collo ma con dei cut-out "rivelatori" lungo tutta la silhouette. L'ex Lila de L'amica geniale non ha indossato il reggiseno e ha lasciare intravedere la pelle nuda come impone la moda di stagione. Décolleté colorati col tacco a spillo, treccine e orecchini fluo: Gaia non sarebbe potuta essere più cool.

Il look da diva di Gaia Girace

In serata c'è poi stata la prima del suo film e per l'occasione si è cambiata, trasformandosi in una diva. Ha indossato un lungo abito verde acceso (sempre di Fendi), per la precisione un sinuoso modello a sirena a effetto plissettato con un taglio cut-out all'altezza della pancia.

Anche questa volta niente capelli sciolti, ha preferito una maxi treccia tiratissima realizzata con le extension, così da mettere in risalto il make-up e i lineamenti del viso. Insomma, i tempi de L'amica geniale sembrano essere solo un lontano ricordo: l'attrice che interpretava Lila pare sia destinata a diventare una vera e propria it-girl.