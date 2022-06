Dove è stato girato L’ora-Inchiostro contro piombo, le location della fiction con Claudio Santamaria L’Ora-Inchiostro contro piombo è la nuova fiction di Canale 5 con Claudio Santamaria. Le puntate sono state girate tra Lazio e Sicilia.

A cura di Giusy Dente

Claudio Santamaria in L’Ora–Inchiostro contro piombo

L'Ora-Inchiostro contro piombo è la nuova fiction di Canale 5 con Claudio Santamaria protagonista. Andrà in onda dall’8 giugno al 6 luglio in prima serata. L'attore interpreta Antonio Nicastro, un personaggio modellato pensando a Vittorio Nisticò, che fu il direttore del giornale siciliano L'Ora. Il quotidiano fu fondato a inizio Novecento dalla famiglia Florio e fu molto attivo nel combattere la mafia, in anni in cui questa parola era quasi impronunciabile nella regione.

Claudio Santamaria è Antonio Nicastro

Le vicende sono ispirate a fatti realmente accaduti negli anni Cinquanta e Sessanta, un decennio cruciale dal punto di vista della lotta alle associazioni di stampo mafioso, sempre più potenti. Nel cast anche Silvia D'Amico, che interpreta la moglie di Nicastro anche lei giornalista. Nei panni dei coraggiosi colleghi di redazione pronti a sfidare l'illegalità a colpi di inchiostro ci sono invece Daniela Marra, Francesco Colella e Salvo Licata. Le puntate sono state girate tra Roma e Palermo.

Il cast di L’Ora–Inchiostro contro piombo

Le location a Palermo della fiction

La fiction è stata girata in particolare nei pressi di Piazza Pretoria di Palermo, tra Palazzo Bonocore e Palazzo Pantelleria. Il primo è un edificio storico della città, risalente al Cinquecento, trasformato nella caserma dei carabinieri; il secondo (chiamato anche Palazzo Requenses) è tra i più antichi del centro storico, costruito forse addirittura a fine Quattrocento.

Chiesa di Santa Caterina (Palermo)

Entrambi sono stati di recente ristrutturati e aperti al pubblico. Ai due si aggiunge anche la Chiesa di Santa Caterina adibita a Comune. Ovviamente, i personaggi vestono abiti degli anni Cinquanta e Sessanta, proprio per consentire al pubblico di immergersi al meglio nella Palermo di quegli anni e nelle atmosfere culturali di quel decennio di grande trasformazione.

Claudio Santamaria è Antonio Nicastro

I luoghi a Roma della serie tv con Santamaria

Alcune scene della fiction sono state girate a Roma. Infatti Nicastro abbandona la Capitale e si trasferisce a Palermo, per assumere la direzione del quotidiano L’Ora, in grave difficoltà economica. Per quanto riguarda gli esterni nella Capitale sono stati girati sul litorale di Fiumicino, nella zona del Vecchio Faro.

Silvia D’Amico e Claudio Santamaria

Le riprese, sia nel Lazio che in Sicilia, sono state un po' travagliate. Erano infatti iniziate nel febbraio 2020 ma la produzione ha dovuto sospendere tutto a causa della pandemia, per riprenderle solo alla fine dell'anno.