Dove è stato girato Sopravvissuti: le location della fiction con Lino Guanciale su Rai1 Sopravvissuti, la nuova fiction con Lino Guanciale interamente girata a Genova arriva in prima serata su Rai 1 dal 3 ottobre 2022.

A cura di Clara Salzano

Le location della serie Sopravvissuti dal 3 ottobre su Rai 1

Da lunedì 3 ottobre 2022 arriva Sopravvissuti, la nuova fiction di Rai 1 con Lino Guanciale. Si tratta di una grande coproduzione internazionale ideata da quattro allievi della prima edizione Master di Scrittura Seriale organizzato da Rai Fiction. La serie racconta del viaggio di dodici passeggeri su una barca in partenza dal porto di Genova che, dopo pochi giorni di navigazione, scompare dai radar. Dopo un anno l'imbarcazione viene ritrovata con a bordo solo la metà dell'equipaggio. Interamente girata a Genova, la serie, che si rifà al genere thriller con sfumature mistery, narra non solo le disavventure di dodici naufraghi ma anche il loro "percorso umano" – come racconta il regista Carmine Elia – "attraverso le immagini e la scelta delle location".

Il cantiere navale di Sopravvissuti

Il set nel porto di Genova

Il primo episodio della nuova serie Sopravvissuti su Rai 1 dal 3 ottobre 2022 con Lino Guanciale inizia proprio nel porto di Genova, da dove salpa la barca Arianna con i dodici passeggeri, prima del loro naufragio. La nuova fiction Rai è interamente girata nel capoluogo ligure e il porto della città fa da sfondo a numerose scene.

Lino Guanciale nella nuova fiction Sopravvisuti

Da anni il porto di Genova sta vivendo una nuova rinascita, a partire dalla riqualificazione dell'area del Porto Antico ad opera di Renzo Piano nel 1992, a cui sono seguiti altri interessanti progetti. La Biosfera di vetro e acciaio che ospita piante e animali tropicali, il Bigo e la Piazza delle feste con il suo ascensore panoramico che sale fino a 40 metri fanno del porto di Genova il cuore turistico e culturale del capoluogo ligure.

Genova con il suo porto fa da sfondo alla fiction Sopravvissuti

Le altre location a Genova

Nella nuova fiction di Rai 1, Sopravvissuti, non è solo il porto di Genova a fare da sfondo alle scene. Tra le location della fiction si riconoscono alcuni luoghi iconici della città come il corso principale e le sue stradine storiche, le colline e gli edifici monumentali.

Il set di Sopravvissuti

Non mancano scene della fiction girate in spazi interni della città e in set strutturati appositamente per accogliere le fasi più dinamiche del nubifragio dei personaggi. È probabile che siano stati usati alcuni studi televisivi per realizzare le scene della serie Sopravvissuti.