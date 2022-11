Sopravvissuti 2 si farà? Rispoli: “Seconda stagione già scritta, in onda nel 2024 se Rai lo consente” Sopravvissuti 2 si farà? La serie con Lino Guanciale, che narra le vicende e i tormenti dei naufraghi dell’Arianna avrà la seconda stagione e dunque nuove puntate? Fanpage.it ne ha parlato con la sceneggiatrice Viola Rispoli, che ha fatto il punto sull’ipotesi della seconda stagione e ci ha dato alcune anticipazioni.

Sopravvissuti 2, cosa sappiamo della seconda stagione della serie tv con Lino Guanciale

Sopravvissuti 2 si farà? La serie tv con Lino Guanciale, Luca Biagini, Barbora Bobulova e Nicolas Maupas che ripercorre il naufragio dell'Arianna avrà la seconda stagione? Il finale della fiction andrà in onda martedì 1 novembre. Sebbene gli ascolti non abbiano premiato completamente questo nuovo progetto, sono tantissimi gli spettatori che si sono appassionati alla trama e che sarebbero felici di assistere a nuove puntate. Fanpage.it ne ha parlato con la sceneggiatrice Viola Rispoli, che ha fatto il punto sull'ipotesi della seconda stagione e ci ha dato alcune anticipazioni:

Non sarebbe carino per chi l'ha apprezzata, non dare un seguito alla serie Sopravvissuti. Spero che la Rai, dopo aver preso la decisione coraggiosa di diversificare la programmazione della rete ammiraglia, abbia allo stesso modo il coraggio di sostenerla. A fare la differenza potrebbero essere i contatti su RaiPlay nei prossimi mesi. Mi auguro però che non si riduca tutto a una mera questione numerica, burocratica, che spesso lascia il tempo che trova.

Sopravvissuti 2, anticipazioni: il destino della serie con Lino Guanciale

Bella domanda. La serie tv Sopravvissuti è pensata per due stagioni. Originariamente è stata scritta per Rai2, quindi ha avuto un'accoglienza non entusiasmante su Rai1 perché è una rete che ha un pubblico diverso. Questo aspetto dovrebbe essere considerato nel valutare i risultati degli ascolti. Bisogna sperare che l'azienda decida di portare avanti la serie.

Come mai è stato deciso di proporla su Rai1?

È stato un tentativo, un esperimento anche onorevole da parte della Rai, quello di proporre una storia diversa e tentare di sdoganarla sulla rete ammiraglia. Secondo me è giusto fare esperimenti di diversificazione. Poi è ovvio che Sopravvissuti non possa avere lo stesso risultato di una classica serie di Rai1, bisogna tenerne conto e spero che l'azienda lo faccia e ci porti alla seconda stagione.

Le nuove puntate potrebbero essere proposte su Rai2, la rete per la quale la serie era stata concepita?

Certo, può succedere. Già in passato è capitato che cambiassero il canale di programmazione di altre serie.

La seconda stagione di Sopravvissuti è già stata scritta?

Abbiamo già tutto il piano, la storia della seconda stagione è già stata pensata, ideata. Però la trama non è ancora stata scritta puntata per puntata. Se la Rai ci dovesse dare l'ok, quella è la parte del lavoro che resta da fare.

Sopravvissuti 2, l’ipotesi seconda stagione: parla la sceneggiatrice Viola Rispoli

Ti andrebbe di darmi delle anticipazioni? Come hai immaginato la seconda stagione di Sopravvissuti?

Qualcosa si capirà anche dal finale di stagione. Però nelle nuove puntate, per come le abbiamo pensate, si chiuderanno tutti i conti con quel passato, con il naufragio dell'Arianna, perché i protagonisti possano riuscire ad andare avanti veramente. E ciascuno dei personaggi lo farà a modo suo.

Se la Rai desse il via libera, quando andrebbe in onda Sopravvissuti 2 e quanti episodi sarebbero?

Dodici episodi. L'arco della stagione è già scritto, quindi nella lavorazione riusciremmo ad andare più spediti perché si conoscono già i personaggi e siamo ormai una squadra rodata. Includendo le riprese, ci dovrebbe volere poco più di un anno. Per l'inizio del 2024, volendo, Sopravvissuti 2 sarebbe pronta per andare in onda.

Non resta che attendere la decisione della Rai.