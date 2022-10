Sopravvissuti, anticipazioni quarta puntata del 24 ottobre: la verità di Luca sulla morte di Armando Le anticipazioni della quarta puntata di Sopravvissuti, in onda lunedì 24 ottobre, alle ore 21:25 su Rai1. Nei nuovi episodi della fiction con Lino Guanciale, la verità sulla morte di Armando e le minacce ai superstiti.

Le anticipazioni della quarta puntata di Sopravvissuti, in onda lunedì 24 ottobre, alle ore 21:25 su Rai1. Nei nuovi episodi della fiction con Lino Guanciale, Luca Biagini, Barbora Bobulova, Pia Lanciotti e Alessio Vassallo, spunteranno nuove verità sulla sorte dei passeggeri dell'Arianna. Inoltre, tutti i sopravvissuti saranno in pericolo di vita, tra insulti e minacce.

Le anticipazioni della quarta puntata di Sopravvissuti, in onda lunedì 24 ottobre, alle ore 21:25 su Rai1. Nel settimo episodio, intitolato Assassini, i sopravvissuti al naufragio dell'Arianna dovranno fare i conti con minacce e insulti. Sui muri delle loro abitazioni, infatti, compariranno scritte di una violenza feroce. Così, tra loro riesploderà la tensione. Diventeranno sospettosi l'uno con l'altro e si chiederanno chi possa essere a fargli questo. I sospetti ricadranno su due persone ben precise: Anita e Lea. Quest'ultima non accetta più di essere trattata in questo modo, così decide di scappare insieme alla sua gemella. Il piano è quello di lasciare Genova e rifarsi una vita altrove, lasciandosi alle spalle il naufragio dell'Arianna. Purtroppo l'imprevisto sarà dietro l'angolo. Un episodio sconvolgente, impedirà alle due donne di lasciare la città.

I sopravvissuti in pericolo di vita

Nella quarta puntata di Sopravvissuti, gli spettatori scopriranno che a bordo dell'Arianna, Armando aveva chiesto a Lea di sposarlo. Nell'ottavo episodio, intitolato Bugie, i superstiti del naufragio dell'Arianna avranno ormai la certezza di essere in pericolo di vita. Intanto, spuntano le prove che dimostrano come Armando fosse uscito indenne dalla tempesta. Anita, allora, andrà da Luca per un confronto. E non se ne andrà prima di avere scoperto tutta la verità. Luca confesserà la sua versione sulla morte di Armando. Anita sembrerà dubbiosa, mentre Sylvie rimarrà sconvolta.