Sopravvissuti, anticipazioni sesta e ultima puntata in onda martedì 1 novembre: il finale di stagione Le anticipazioni della sesta e ultima puntata di Sopravvissuti, in onda martedì 1 novembre alle ore 21:20 su Rai1. Ecco cosa succederà nel finale di stagione della fiction con Lino Guanciale, Alessio Vassallo, Pia Lanciotti e Barbora Bobulova.

A cura di Daniela Seclì

Sopravvissuti, le anticipazioni del finale di stagione

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Sopravvissuti ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Le anticipazioni della sesta e ultima puntata di Sopravvissuti, in onda martedì 1 novembre. Per il finale di stagione della fiction con Lino Guanciale, Alessio Vassallo, Pia Lanciotti e Barbora Bobulova, ci sarà dunque un cambio di programmazione. Non occorrerà aspettare una settimana per assistere all'undicesimo e al dodicesimo episodio intitolati rispettivamente Fantasmi e Espiazione. Nell'ultima puntata di Sopravvissuti, i naufraghi dovranno affrontare una decisione importante: salvarsi la vita o svelare i segreti che metterebbero in dubbio la loro credibilità. Gli spettatori, inoltre, scopriranno cosa è successo sull'Arianna quando la situazione è giunta al limite.

Sopravvissuti, anticipazioni ultima puntata dell'1 novembre

Le anticipazioni dell'ultima puntata di Sopravvissuti, in onda martedì 1 novembre alle ore 21:20 su Rai1. Nell'episodio 11, intitolato Fantasmi, i superstiti del naufragio dell'Arianna sono costretti a trascorrere i loro giorni nascosti, tentando di scoprire chi stia cercando di fare loro del male. Sylvie decide di mettere al sicuro le figlie Maia e Camilla, portandole a casa dei suoi genitori senza spiegare loro cosa stia succedendo, per evitare di spaventarle. Nino prende coraggio e decide di agire. Vuole tendere una trappola all'assassino. Purtroppo, però, commette un grave errore.

I sopravvissuti tra il pericolo di morte e il terrore che vengano fuori i loro segreti

Nel dodicesimo e ultimo episodio di Sopravvissuti intitolato Espiazione, tutti i nodi verranno al pettine e gli spettatori avranno il loro finale di stagione. Il pericolo che aleggia sui naufraghi, ormai, non interessa solo loro ma anche tutte le persone che hanno il coraggio di stargli accanto. Dunque, i protagonisti sono divisi tra il tentativo di salvarsi la vita e la necessità di fare tutto il possibile perché i segreti che celano e che comprometterebbero la loro credibilità, possano venire alla luce. Si torna al passato, gli spettatori potranno scoprire cosa è accaduto all'equipaggio. I naufraghi, ormai allo stremo, hanno fatto i conti con l'istinto di sopravvivenza, che li ha costretti a decidere se compiere azioni al limite dell'umanità. Per assistere al finale di stagione di Sopravvissuti, non resta che attendere martedì 1 novembre.