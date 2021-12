Dove è stato girato Cenerentola: anche il castello di Windsor tra le location del film Stasera andrà in onda su Rai 1 Cenerentola di Kenneth Branagh. Tutte le location interne ed esterne si trovano in Inghilterra, compreso il suggestivo castello.

A cura di Giusy Dente

Cenerentola al ballo, Instagram @disneycinderella

La fiaba di Cenerentola ha fatto sognare intere generazioni e ha ispirato diversi film e cartoni animati. Ne è stato affascinato anche il regista Kenneth Branagh, che ha realizzato un adattamento della storia nata dalla penna di Charles Perrault. Il suo remake in live action del primo film d'animazione del 1950 è stato prodotto dalla Disney ed è uscito nelle sale cinematografiche nel 2015. A settembre 2021 è invece uscita la versione di Kay Cannon con Camila Cabello protagonista. Il film di Branagh andrà in onda questa sera in prima serata su Rai 1. È stato girato interamente in Inghilterra e proprio lì è situato uno dei luoghi più incantevoli mostrati: il castello.

Cenerentola e la matrigna, Instagram @disneycinderella

Le sale interne del castello si trovano al Royal Naval College

Uno dei luoghi fondamentali nella vicenda è il palazzo reale, quello dove si svolge anche la fatidica scena del ballo. Gli interni mostrati appartengono al Royal Naval College, mentre le scene esterne sono state girate tra i Pinewood Studios ed il castello di Windsor. Il Royal Naval College di Greenwich è un edificio dalla storia secolare. Costruito nel 1969 per volere di re Guglielmo III d'Inghilterra, in origine si chiamava Royal Naval Hospital for Sailors, cioè Regio Ospedale per Marinai. Dal 1873 al 1998 è stato un istituto d’istruzione militare e poi il complesso ha nuovamente cambiato destinazione d'uso. Oggi in un'ala è ospitato il Trinity College of Music.

La sala da ballo dove Cenerentola danza col principe, Instagram @disneycinderella

Il castello di Windsor è una delle location del film

Il bosco dove la protagonista fa il suo primo incontro col principe, impegnato in una caccia al cervo, è un'area chiamata Bears Rails nel Windsor Great Park. Il parco circonda la residenza reale del Castello di Windsor, nel Berkshire. Il nome deriva da un'antica leggenda secondo cui un tempo in quel bosco si svolgeva la caccia all'orso reale. La stessa location è presente anche nel film Biancaneve e il cacciatore.

La fata madrina, Instagram @disneycinderella

I leggendari Pinewood Studios location di alcune scene

Kenneth Branagh è un regista che ama lavorare in studio. Ha scelto di girare alcune scene di Cenerentola presso i leggendari Pinewood Studios della contea di Buckinghamshire, vicino a Londra, dove sono stati girati film importantissimi. Il nome di questo teatro porta immediatamente alla mente la saga di James Bond: quasi tutti i film dedicati all'agente segreto sono stati girati lì. Ma l'interno della struttura ha ospitato anche alcune scene di Eyes Wide Shut e Star Wars: Il risveglio della Forza. Per quanto riguarda Cenerentola, in studio sono state ricostruiti gli interni della casa di famiglia della protagonista.

Cenerentola e la matrigna, Instagram @disneycinderella

La foresta è Black Park di Iver Heath

Il film mostra anche una foresta adiacente alla casa di Cenerentola. Quelle scene sono state girate al Black Park di Iver Heath, un luogo suggestivo che proprio per la sua bellezza è stato scelto più volte dai registi, per girare scene esterne. Il parco si trova a Wexham (Buckinghamshire), proprio alle spalle dei Pinewoood Studios e si estende su una superficie di 250 ettari: comprende anche una riserva naturale, laghi e boschi dove la natura regna incontrastata tra flora e fauna di ogni tipo. Lì sono state girate, per esempio, alcune scene di La maledizione di Frankenstein (1957), Casino Royale (2006) e appunto Cenerentola, ma anche la saga di Harry Potter.