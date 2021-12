5 Curiosità su Cenerentola, Emma Watson doveva essere la protagonista nel film di Kenneth Branagh Questa sera, lunedì 27 dicembre, su Rai1 va in onda Cenerentola, il film di Kenneth Branagh già uscito al cinema nel 2015 e ispirato al classico del 1950. Le protagoniste principali sono Lily James (Cenerentola), Cate Blanchett (la matrigna) e Sophie McShera e Holliday Grainger, che interpretano le sorellastre. La storia segue quella originale e il film incassò ben 543 milioni di dollari. Ma siete sicuri di sapere tutto?

1. Emma Watson doveva interpretare Cenerentola

Inizialmente, il ruolo di protagonista è stato offerta ad Emma Watson, che però rifiutò. Successivamente, furono provinate anche Saoirse Ronan, Alicia Vikander Margot Robbie e Gabriella Wilde, fino ad arrivare alla bella Lily James. Poco male perché, la Watson si rifarà alla grande con “La bella e la bestia”, di Bill Condon, blockbuster assoluto del 2017.

2. Il personaggio inedito della mamma di Cenerentola

Nel classico Disney del 1950, non vediamo assolutamente la mamma di Cenerentola, invece, nel live action di Branagh c’è un’ampia parte dedicata al personaggio, interpretato dalla bella Hayley Atwell, nota per il personaggio di Peggy Carter in “Captain America: Il primo vendicatore”(2011), “Avengers: Age of Ultron”(2015) e “Ant-Man”(2015).

Cenerentola e la matrigna (IG @disneycinderella)

3. Il salone del ballo tra Cenerentola e il Principe

Il salone del ballo di Cenerentola col Principe è stato realizzato dal nostro Dante Ferretti e per girare quelle scene sono state impiegate ben 200 comparse, tra cui c’erano anche che 54 ballerini professionisti e 30 musicisti. L’intera scena ha richiesto quasi tre mesi di preparazione.

Il ballo tra Cenerentola e il principe (IG @disneycinderella)

4. Cate Blanchett e l’ispirazione alle dive degli anni ‘40

Per interpretare il malvagio personaggio di Lady Tremaine, la pluripremiata Cate Blanchett, si è ispirata alle grandi attrici degli anni ’40, tra cui Bette Davis, Joan Crawford, Greta Garbo, Marlene Dietrich e Lauren Bacall.

Cate Blanchett nei panni della matrigna di Cenerentola (IG @disneycinderella)

5. La realizzazione della scarpetta di cristallo

Per realizzare la scarpetta di cristallo, la costumista Sandy Powell si è ispirata a una calzatura originale del 1890, trovata al Museo delle scarpe di Northampton. Successivamente, si è rivolta a Swarovski che l’ha resa unica ed originale.