Dove è stata girata Maria Corleone: le location della fiction di Canale 5 Debutta questa sera in prima serata la fiction “Maria Corleone”, girata tra Palermo e Milano: un dramma familiare in cui si insinua la mafia.

Debutta questa sera su Canale 5 la fiction Maria Corleone. Quattro le puntate della serie, che andrà in onda per quattro mercoledì di seguito con due episodi in ciascuna serata: da mercoledì 13 settembre a mercoledì 4 ottobre. La saga familiare si concentra in particolare sulle vicende della protagonista, su cui pesa un cognome importante con cui fare i conti, che la porterà a fare una scelta radicale. La protagonista Maria Corleone (interpretata da Rosa Diletta Rossi) è una giovane con la passione della moda. Il suo sogno è lavorare come stilista e proprio in nome di questo progetto lascia la sua città d'origine, Palermo, per trasferirsi a Milano, in cerca di possibilità. Il ritorno in Sicilia per l'anniversario di matrimonio dei genitori la mette in contatto con una serie di eventi drammatici: è la mafia che si insinua nella sua vita e che la spinge a una decisione drastica.

Dove è ambientata Maria Corleone: i luoghi tra nord e sud

Maria Corleone decide di non tornare a Milano e di vendicare la morte di suo fratello, ucciso in un attentato che aveva come obiettivo suo padre, Don Luciano Corleone, un potente imprenditore vicino agli ambienti criminali.

Le puntate, dunque, sono ambientate tra nord e sud Italia che rappresentano idealmente anche la spaccatura interiore di Maria Corleone, divisa tra la famiglia d'origine e il suo futuro tutto da costruire.

Le location di Maria Corleone tra Roma e Milano

Le riprese della serie si sono svolte tra il dicembre 2021 ed il febbraio 2022 in diverse città italiane. Sono state coinvolte Fiumicino, Roma, Aspra (paesino affacciato sul Golfo di Palermo, Bagheria. Coinvolta anche Milano, ben visibile nelle prime immagini diffuse della serie tv: spicca il Duomo nel trailer. Milano e Palermo sono le due anime della protagonista.