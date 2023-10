Dove è stata girata Anima Gemella: i luoghi a Torino della fiction di Canale 5 Daniele Liotti e Chiara Mastalli sono i protagonisti di Anima Gemella, la nuova fiction di Canale 5 ambientata e girata a Torino.

Per quattro prime serate a partire da mercoledì 11 ottobre, gli spettatori di Canale 5 godranno della compagnia di Daniele Liotti e Chiara Mastalli. I due attori sono i protagonisti della nuova fiction pronta a debuttare in palinsesto, per la regia di Francesco Miccichè. Nel cast anche Stefania Rocca e Barbara Bouchet. Anima Gemella è ambientata a Torino ed è stata girata proprio tra le strade della città (e non solo). Il capoluogo piemontese fa da sfondo a una storia dove si intrecciano amore e mistero. Il dottor Carlo Bontempi (Daniele Liotti) è tormentato dai sensi di colpa: si ritiene responsabile della morte della moglie Adele (Valentina Corti), perché non è riuscito a salvarla. Per superare il lutto ha accanto la collega e amica Margherita (Alice Torriani). Ma non è l'unica donna della sua vita: la situazione precipita quando fa la conoscenza di Nina Caruso (Chiara Mastalli), una truffatrice che fa credere di avere capacità da medium.

La serie è ambientata a Torino e difatti puntata dopo puntata sono diversi gli scorci cittadini che è possibile intravedere e riconoscere: Piazza Solferino, Piazza Statuto, Piazza San Carlo, Via Cernaia, il Quadrilatero romano, i Murazzi e i Circoli canottieri del Po. Ma le riprese non hanno riguardato solo questa zona. Hanno coinvolto anche le sponde del lago Maggiore, tra Solcio di Lesa e Novara, per una decina di giorni. Non a caso, la fiction è stata realizzata con il sostegno della Film Commission Torino Piemonte e col patrocinio della città di Torino e della città di Lesa. Le riprese hanno richiesto circa sei settimane di lavorazione, di cui una decina di giorni sul Lago.

Torino e non solo. Se per gli esterni, infatti, è stata scelta la città con le sue strade e piazze, per gli interni è stata fatta una scelta diversa. Per queste scene, troupe e cast si sono spostati a Roma.