Anima gemella, anticipazioni terza puntata 25 ottobre: Nina a rischio, chi ha ucciso Adele la minaccia Le anticipazioni della terza puntata della fiction Anima gemella, in onda mercoledì 25 ottobre alle ore 21:20 su Canale5. Ecco cosa succederà a Nina e Carlo nel nuovo episodio della serie tv con Daniele Liotti, Chiara Mastalli e Valentina Corti.

A cura di Daniela Seclì

Anima Gemella, anticipazioni della terza puntata in onda mercoledì 25 ottobre

Le anticipazioni della terza puntata della fiction Anima gemella, in onda mercoledì 25 ottobre alle ore 21:20 su Canale5. Attenzione spoiler. Nel nuovo episodio della serie tv con Daniele Liotti, Chiara Mastalli, Valentina Corti e Alice Torriani, diventeranno sempre più definite le circostanze della morte di Adele, moglie di Carlo. Un ruolo cruciale, lo avrà Nina che farà una scoperta estremamente importante. Margherita, intanto, tenta di allontanare Carlo dalla sensitiva.

Anima gemella, anticipazioni terza puntata del 25 ottobre

Le anticipazioni della terza puntata della fiction Anima gemella, in onda mercoledì 25 ottobre alle ore 21:20 su Canale5. Carlo è ormai convinto che sua moglie Adele sia stata uccisa. Il medico è anche certo che la vita di Nina sia in pericolo, la minaccia arriva dalla persona responsabile della morte di sua moglie, che potrebbe scagliarsi anche contro di lei pur di nascondere la verità. Questo lo porta ad avvicinarsi a Nina nel tentativo di proteggerla. Margherita, ovviamente, non è affatto contenta della loro complicità. Al contrario, incoraggia Carlo ad allontanarsi dalla sensitiva perché è solo una truffatrice.

Nina fa una scoperta importante che può fare luce sulla morte di Adele

Adele e Carlo interpretati da Valentina Corti e Daniele Liotti

Nella terza puntata di Anima gemella, Nina avrà di nuovo un ruolo cruciale nella scoperta della verità sulla morte di Adele. Mentre visita la casa di Carlo vicina al lago, avverte la presenza di Adele che la guida verso una scoperta fondamentale. Nina troverà qualcosa di molto importante. Di cosa si tratta e a chi apparteneva? Carlo vorrebbe approfondire la questione e ottenere finalmente delle risposte. Purtroppo, però, è costretto a tornare in ospedale per un'emergenza. Per scoprire tutti i dettagli sulla trama della terza puntata, non resta che attendere mercoledì 25 ottobre. L'appuntamento con la fiction Anima gemella è alle ore 21:20 su Canale.