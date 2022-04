Dove andare a Pasqua e Pasquetta 2022: 10 idee e mete per gite fuori porta Pasqua e Pasquetta è l’occasione per trascorrere del tempo con la famiglia all’aria aperta. Dalla caccia al tesoro nei giardini italiani alle visite ai musei cittadini, vediamo le migliori destinazioni dove poter trascorrere una giornata con i bambini in Italia.

Le mete per gite fuori porta a Pasqua e Pasquetta 2022

Pasqua e Pasquetta 2022 sono ormai alle porte e per tanti è l'occasione di trascorrere del tempo con la famiglia, soprattutto approfittando delle vacanze dalla scuola per i bambini. Mentre alcuni considerano le festività pasquali l'occasione perfetta per piccoli viaggi, sono in tanti a preferire non allontanarsi troppo da casa, considerando anche la breve durata del ponte, e concedersi gite e attività fuori porta da fare in giornata. Grazie anche alle temperature più miti e le giornate che si allungano sono in tanti a voler organizzare esperienze da vivere all'aria aperta e non troppo lontano da casa. Dalla caccia al tesoro nei giardini d'Italia alle visite ai musei cittadini, vediamo le migliori destinazioni dove poter trascorrere una giornata con i bambini per una Pasqua e Pasquetta fuori porta in Italia.

Panorama di Pece in Piemonte

1. Pasqua nei parchi divertimento con i bambini

Non c'è nulla che diverta di più i bambini di una giornata sulle giostre e in Italia sono molti i parchi divertimento che restano aperti da Gardaland a Leolandia nel Nord Italia a Rainbow Magicland e Zoomarine di Roma e molti altri ancora.

Gardaland

2. Caccia al tesoro nei giardini italiani

I Grandi Giardini Italiani organizzano per Lunedì 18 aprile la Caccia al Tesoro Botanico Grandi Giardini Italiani che è il consueto "evento dedicato ai bambini per avvicinarli in maniera ludica e gioiosa all'immenso patrimonio botanico, artistico e culturale custodito nei giardini del circuito". Dopo due anni di blocco per la pandemia, la Caccia al Tesoro Botanico torna in presenza e con un format rinnovato. Consultare il sito per l'elenco completo dei giardini.

Uno dei Giardini italiani – Oasi Zegna

3. Gita nei borghi più belli d'Italia

L'Italia è un paese ricco di borghi meravigliosi e conta tantissimi piccoli comuni distribuiti in tutte le regioni che sono inseriti nell'elenco dei Borghi più Belli d'Italia che è possibile visitare gratuitamente nei giorni di Pasqua e Pasquetta per permettere ai più piccoli di conoscere i tesori del nostro territorio, da Borghetto in Veneto a San Gimignano in Toscana fino a Polignano a mare in Puglia.

Polignano a mare in Puglia

4. Visita ai castelli d'Italia

Molti castelli d'Italia apriranno le proprie porte durante le festività pasquali per permettere a grandi e piccini di scoprire i loro tesori. Il Piemonte e la Valle d'Aosta sono alcune delle regioni con una maggior concentrazione di castelli. Anche i Castelli del Ducato di Parma, Piacenza e Pontremoli possono essere la meta perfetta per una gita fuori porta in mezzo alla natura, dove dedicarsi ad escursioni e percorsi d’arte e cultura per grandi e piccini. In questi storici luoghi si organizza a Pasqua e Pasquetta la tipica caccia alle uova ed è famosa quella al magico Uovo di Drago organizzata il 17 e 18 aprile (ore 10-17.30) al Castello di Gropparello con visita al Parco delle Fiabe.

Il Castello di Monc

5. La Pasqua fassana

Dalla caccia al tesoro al lancio delle uova, sono numerose le tradizioni di Pasqua che si conservano in Val di Fassa. La cultura ladina porta con sé una serie di riti che si perpetuano come quello del "pechenèr", la battaglia a colpi di uova dipinte che viene organizzata in diversi comuni della regione o come la "caccia all'uovo" che si organizza a Vigo di Fassa fino al 20 aprile 2022.

6. Trekking nella natura

La primavera è la stagione migliore per godere della natura che ci circonda. Non bisogna andare per forse lontano da casa per poter festeggiare la Pasqua e Pasquetta in famiglia. Dalle passeggiate sull'altipiano più grande d'Italia sull'Alpe di Siusi al trekking sull'Etna o sul Vesuvio, sono tante le mete vicine dove poter godere di un'esperienza unica nella natura.

Treiso_credits Parallelozero_Archivio Ente Turismo LMR

7. Gita al mare

Chi ha la possibilità di vivere non lontano dal mare può optare per una gita fuori porta in una delle meravigliose località costiere d'Italia. Passeggiare lungo le spiagge del Bel Paese e semmai organizzare un picnic con la famiglia può essere un modo molto piacevole per trascorrere Pasqua e Pasquetta all'aria aperta.

Una spiaggia della Sardegna

8. L'Oasi di Zegna

L’Oasi Zegna è una vera e propria oasi a un’ora da Torino e Milano che resterà aperta nel lungo weekend pasquale. Rappresenta la meta ideale per chi desidera approfittare delle belle giornate primaverili in famiglia è nella natura. In occasione della Pasquetta, lunedì 18 aprile, l'Oasi Zegna organizza anche una tombola nel bosco con i bambini per imparare a conoscere gli alberi dell'oasi.

La Pasquetta all’Oasi Zegna ©Oasi Zegna

9. Pasqua e Pasquetta al museo

Chi resta in città con i bambini durante le festività pasquali può approfittare dei numerosi musei che restano aperti in città in quelle date come il Museo di Capodimonte a Napoli che con il parco vicino e il panorama mozzafiato su Napoli diventa il luogo ideale dove trascorrere la Pasqua e la Pasquetta in famiglia.

La Reggia di Capodimonte è aperta a Pasqua 2022

10. Viaggiare in camper

Un ottimo modo per godersi la primavera e la rinascita della natura è un on the road, specialmente se si ha la possibilità di spostarsi con tutta la famiglia. E non c'è modo migliore di un camper per poter viaggiare immersi nel verde e ammirando gli spettacoli cromatici della natura. La piattaforma di camper sharing Yescapa propone diversi itinerari in Piemonte, Regione Europea dello Sport 2022, per vivere una vacanza itinerante a Pasqua e Pasquetta, esplorando parchi naturali, borghi antichi e panorami unici, luoghi dove trascorrere anche solo una giornata all'aria aperta nell'armonia della famiglia.