Dalla prima attrazione a tema Jumanji agli hotel: come sarà il nuovo Gardaland Resort dal 2 aprile 2022 Dal 2 aprile 2022 inizia la nuova stagione di Gardaland Resort con l’apertura dei tre hotel e la prima attrazione al mondo a tema Jumanji, disponibile da sabato 9 aprile 2022.

A cura di Clara Salzano

La nuova stagione di Gardaland Resort inizierà il 2 aprile 2022

Il parco divertimenti di Gardaland si prepara ad una nuova stagione. A partire dal 2 aprile 2022 sono tante le novità che accoglieranno gli ospiti di Gardaland Resort come l’apertura di tre hotel del Resort e la nuova attrazione a tema Jumanji, la prima al mondo, che sarà disponibile da sabato 9 aprile.

Jumanji – The Adventure, la prima attrazione al mondo a tema Jumanji

L'attrazione più attesa della nuova stagione di Gardaland Resort è Jumanji – The Adventure, disponibile dal 9 aprile 2022, che coinvolgerà gli ospiti in una dark ride ispirata alla famosa serie cinematografica di Sony Picture: attraverso una corsa con veicoli fuoristrada e contro il tempo, gli avventurieri dovranno salvare il regno di Jumanji da una maledizione portando al tempio la sacra gemma.

Jumanji – The Adventure dal 9 aprile 2022

Le altre inaugurazioni al Gardaland resort

Il 2 aprile inizia una nuova era per Gardaland Resort. Il parco divertimenti più famoso e grande d'Italia sta per inaugurare nuove esperienze a partire da Aquaman: The 4D Experience che attenderà gli ospiti al cinema 4D dove gli ospiti potranno assistere ad un adattamento del film Warner Bros ed essere trasportati, grazie a particolari effetti speciali, nel regno sottomarino di Atlantide. Sempre restando a tema supereroi, il film di Aquaman si intervallerà con l’adattamento del film di Wonder Woman.

Miniland a Legoland Water Park di Gardaland

Al Gardaland Resort gli ospiti non si potranno mai annoiare perché sono numerose le attività disponibili come la visita al Gardaland Sea Life Aquarium, che ospita oltre 5.000 creature marine ed approfondire tutte le curiosità sul mondo marino; gli show che si svolgeranno tutto il giorno in varie location del parco divertimenti di Gardaland; un giro nella Miniland dove sono stati riprodotti i monumenti più famosi d’Italia con i mattoncini Lego; dal 14 maggio sarà aperto il Legoland Water Park d’Europa per far divertire i più piccoli tra scivoli e attrazioni acquatiche.

Le camere di hotel a tema Jumanji

Non solo la prima attrazione al mondo a tema Jumanji ma anche nuove camere di hotel ispirate alla popolare serie cinematografica. Sono queste le novità disponibili nella stagione 2022 a Gardaland. Saranno quattro le camere a tema Jumanji, prime e uniche al mondo, che verranno introdotte nel 2022 a completamento dell’attrazione Jumanji The Adventure. In questo modo gli ospiti potranno continuare anche durante la notte l’immersione nel mondo Jumanji: “In questi ultimi anni si è sviluppata sempre di più la tendenza che porta i Visitatori a privilegiare le destinazioni capaci di creare un’esperienza: divertire, sorprendere e trasportare in altri mondi” ha commentato Aldo Maria Vigevani, Amministratore Delegato Gardaland “Le camere tematizzate dei nostri tre hotel rispondono perfettamente a questa esigenza, permettendo alle famiglie di prolungare anche durante la notte l’avventura iniziata nel Parco e di vivere così un’esperienza unica e completa. Le camere tematizzate Jumanji, ad esempio, catapulteranno gli Ospiti nella giungla selvaggia e permetteranno loro di vivere in prima persona le avventure dei protagonisti della serie”.