A Gardaland arriva il primo hotel al mondo a tema Jumanji Dal parco divertimenti all’hotel, scopriamo tutte le attrazioni a tema Jumanji che inaugureranno dal 2 aprile 2022 a Gardaland.

A cura di Clara Salzano

Gardaland aprirà l’hotel a tema Jumanji

I fan di Jumanji potranno finalmente immergersi nell'avventuroso mondo della famosa serie cinematografica di Sony Pictures dormendo in una delle quattro camere del nuovo hotel a tema Jumanji che sta per aprire all'interno del parco divertimenti Gardaland, in Italia. Sarà la prima struttura del genere ad inaugurare nel mondo e seguirà l'apertura della nuova attrazione Jumanji Adventure nel parco a partire dal 2 aprile 2022.

Jumanji Adventure in arrivo a Gardaland

"Vivi le giungle di Jumanji nel tuo fuoristrada 4×4 e fatti strada attraverso animali pericolosi, ostacoli che cadono e un potente gigante di pietra! Riporta il gioiello sacro al leggendario santuario in una corsa contro il tempo per salvare Jumanji!", Sony Pictures Entertainment ha scelto il famoso parco a tema italiano per la prima attrazione a tema Jumanji del mondo che aprirà il 2 aprile 2022. Le sorprese di Gardaland non finiscono qui perché presto sarà possibile vivere l'avventura Jumanji anche dopo l'orario di chiusa del parco divertimenti nelle nuove stanze d'albergo.

La testa di un gigante accoglierà gli ospiti della nuova attrazione Jumanji Adventure

Sono quattro le nuove camere a tema Jumanji che si vanno ad aggiungere all'offerta alberghiera di Gardaland che dispone di camere 475 suddivise tra Gardaland Resort, Gardaland Adventure Hotel e Gardaland Magic Hotel. I clienti che sceglieranno di dormire nelle stanze a tema Jumanji saranno accompagnati nel corridoio di accesso alle camere da un fascio verde, come quello che catapulta i giocatori nei film Jumanji. Le stanze sono arredate con elementi, come rovine di templi, piante tridimensionali e teste di animali, che ricordano l'indimenticabile pellicola del 1995 con Robin Williams. Sulla scrivania a disposizioni dei clienti cannocchiali e carte geografiche per vivere a pieno l'avventura Jumanji.

Una stanza del Gardaland Adventure Hotel a tema Jungle

Jumanji The Adventure aprirà il 2 aprile a Gardaland

È tutto pronto per la nuova attrazione a tema Jumanji che inaugurerà il 2 aprile 2022. Dopo la posa della prima pietra a ottobre 2021, sono stati installati gli esclusivi veicoli multi-movimento per la prima corsa al mondo a tema Jumanji.

Gardaland apre il 2 aprile la nuova attrazione a tema Jumanji

I nuovi veicoli conducono gli avventurieri lungo un percorso pieno di pericoli, effetti speciali ed ostacoli come un vero fuoristrada attraverso scenografiche rocce che ricordano i paesaggi equatoriali di Jumanji: “A bordo di un veicolo a forma di jeep, i visitatori vivranno le giungle di Jumanji e si faranno strada attraverso animali pericolosi, ostacoli di ogni tipo e un potente gigante di pietra, che cercherà di fermarli in ogni modo possibile. Sarà una corsa contro il tempo, con l'obiettivo cruciale di riportare il sacro gioiello nel leggendario santuario, salvando così il mondo di Jumanji".