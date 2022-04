A Gardaland ha inaugurato la prima e unica attrazione al mondo a tema Jumanji: le immagini in anteprima Ha aperto a Gardaland la prima e unica attrazione al mondo a tema Jumanji per gli spiriti più avventurosi di tutte le età.

A cura di Clara Salzano

La nuova attrazione Jumanji The Adventure di Gardaland

C'era grande attesa mondiale per l'apertura della prima e unica attrazione al mondo a tema Jumanji che ha inaugurato oggi a Gardaland. Il più grande parco divertimenti d'Italia continua a rinnovarsi e lo fa con Jumanji-The Adventure, la nuova attrazione ispirata alla celebre serie cinematografica Jumanji di Sony Pictures.

Non c'è stato il tradizionale taglio del nastro bensì della liana, proprio per restare in tema con l'attrazione la prima al mondo ispirata a Jumanji che ha inaugurato oggi in esclusiva per Gardaland. La nuova attrazione sorge al centro del parco e consiste in una dark ride adatta a tutte le età. I visitatori vengono accolti da un'enorme facciata con la scritta Jumanji e un gigantesco ippopotamo. Una volta varcata la soglia di ingresso si entra in uno spazio che ricostruisce un tempio egizio da cui si accede ad un'altra stanza piena di specchi magici in cui seguire il proprio avatar di gioco.

Una delle attività nella nuova attrazione a tema Jumanji

L'avventura inizia a bordo dell'iconico veicolo fuoristrada 4×4 del film Jumanji. I visitatori attraverseranno dodici scenografiche ambientazioni dovranno affrontare pericoli ed ostacoli che li immergeranno nel selvaggio mondo di Jumanji. Sono numerosi gli effetti sonori e visivi che rendono l'esperienza ancora più realistica.

Leggi anche Spiral tower, la prima attrazione a impatto zero al mondo

All’interno della nuova attrazione Jumanji The Adventure a Gardaland

“L’attrazione è frutto di un accordo internazionale siglato da Sony Pictures Entertainment e Merlin Entertainments, gruppo di cui Gardaland fa parte, per la realizzazione in Europa e nel Nord America di attrazioni, camere d’hotel e negozi ispirati al mondo della serie cinematografica Jumanji” ha commentato oggi Aldo Maria Vigevani, Amministratore Delegato Gardaland “In Italia, a Gardaland, è quindi già fruibile la prima realizzazione di questo importante progetto, segno dell’importanza della nostra realtà a livello internazionale”. L'avventura Jumanji continua inoltre in uno degli hotel dell'albergo dove sono state realizzate quattro camere, le uniche al mondo, a tema Jumanji.