I parchi divertimenti da non perdere nel 2022 Tra anniversari e nuove attrazioni, inaugurazioni e giostre da record, la stagione dei parchi divertimenti è iniziata e vi segnaliamo dove andare nel 2022.

Con l'arrivo della primavera e le temperature più miti, trascorrere la giornata all'aria aperta diventa un'attività che sempre più persone desiderano concedersi. E con le giornate che iniziano ad allungarsi inizia ufficialmente anche la stagione dei parchi divertimenti. Tra anniversari e nuove attrazioni, inaugurazioni e giostre da record, sono diverse le destinazioni tra cui scegliere sul territorio italiano dove trascorrere il proprio tempo libero all'insegna del gioco e della spensieratezza.

Avventura, relax, ambientazioni spettacolari e divertimento, tutto questo e molto altro ancora è Gardaland, il parco divertimenti più grande d'Italia. Situato non lontano dal Lago di Garda, in provincia di Verona, questo parco è una vera proprio icona del divertimento con il suo simpatico draghetto, chiamato Prezzemolo, che fa da mascotte. Dal 1975, anno di fondazione, l parco si è ingrandito sempre di più nel tempo con nuove aree tematiche e giostre come l'attesissima attrazione a tema Jumanji da poco inaugurata.

Sempre restando al nord dell'Italia, un alto iconico parco divertimenti del paese è Mirabilandia, fondato nel 1992 sulla Riviera Romagnola. Il parco, tra i migliori d'Italia, è diventato famoso per la sua "Katun", una delle montagne russe invertite più adrenaliniche del mondo. Il parco è stato anche rinnovato di recente con l'aggiunta di aree tematiche come il ‘Ducati World' dedicato alla cultura automobilistica della regione.

Gardaland e Mirabilandia sono generalmente considerati i migliori parchi divertimenti d'Italia. Si trovano entrambi al nord del paese. Tuttavia, ci sono tanti altri parchi che vantano giostre e attività entusiasmanti come MagicLand, non lontano da Roma, che è il principale parco divertimenti del centro e sud Italia. Il parco comprende una cupola del planetario, larga 25 metri, che è una delle più grandi d'Europa, un hotel dell'orrore, una torre di lancio e montagne russe vertiginose.C'è persino una macchina del tempo VR tra le più ultime attrazioni.

Sempre rimanendo a Roma, il Cinecittà World, che prende il nome dagli iconici studi cinematografici di Roma, immergere i visitatori nel fantastico mondo del cinema e della TV italiani. Con sette aree a tema dedicate ai generi cinematografici e 40 attrazioni, oltre ad eventi e live quotidiani, Cinecittà World è una destinazione imperdibile per gli amanti dei film. Il visitatore può spaziare dall'antica Roma alla fantascienza; ci sono anche le montagne russe e il teatro volante che offrono un modo completamente nuovo di vivere il cinema.

Restaurato di recente, Edenlandia si conferma il più grande parco divertimenti del sud Italia. Il nuovo look ha conservato l'atmosfera iconica del parco come alcune delle sue attrazioni più amate, dal Maniero al casa dei fantasmi e il castello di Lord Sheidon. Il castello incantato è poi una vera e propria istituzione del parco che conquista tutti, grandi e piccini.