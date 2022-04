Dove andare a Pasqua 2022: le destinazioni in Italia Dalle città alla campagna, dal mare alla montagna, una selezione di alloggi in cui trascorrere le vacanze di Pasqua 2022.

A cura di Clara Salzano

Pasqua 2022 in Sardegna nella baia di Chia

La primavera è arrivata e mancano meno di due settimane per la Pasqua 2022. Superata l'emergenza sanitaria dello scorso anno, si potrà tornare a celebrare liberamente la Pasqua dopo tanto tempo e possibilmente godere delle temperature più miti della bella stagione. Con le giornate che si allungano e le festività pasquali che si avvicinano non c'è nulla di meglio che programmare una gita fuori porta o anche una piccola vacanza con tutta la famiglia, approfittando della più lunga pausa scolastica. Dalle città alla campagna, dal mare alla montagna, scopriamo una selezione di alloggi in cui trascorrere la Pasqua 2022.

Una dimora storica sul Lago d’Orta per Pasqua 2022

Cascine immerse nel verde, alberghi di lusso sul mare, torri affrescate e casali di campagna, c'è solo l'imbarazzo della scelta per le prossime vacanze di Pasqua. Molte proposte arrivano da Airbnb che segnala una serie di alloggi in città o in campagna, adatti a tutte le esigenze e per tutte le tasche, ma non solo. Si può scegliere tra un intero casale da affittare sulle colline umbre oppure un appartamento col tetto a cupola affrescata.

Sulle Dolomiti si può alloggiare nella casetta del casaro oppure chi preferisce la città può optare per una casa con terrazzo a Milano. Nella campagna siciliana è disponibile una villa meravigliosa o, se si preferisce la campagna toscana, si può alloggiare in una villa nel Chianti. Per una vacanza principesca Airbnb offre l'opportunità di affittare una dimora storica sul Lado D'Orta ma anche un appartamento con giardino a Venezia. Ce n'è davvero per tutte le esigenze e le tasche.

Una suite del Chia Laguna Resort

Pasqua al mare è sogno di tanti, soprattutto se si potrà godere di bel tempo e temperature miti, e la Sardegna è una delle mete preferite dai vacanzieri. Proprio per Pasqua 2022 aprirà il nuovo Conrad ChiaLaguna Sardinia, realizzato dallo Studio Marco Piva di Milano, che darà il benvenuto ai propri ospiti dal 13 aprile nell'incantevole scenario della baia di Chia, all'interno dell’iconico Chia Laguna Resort. Marcello Cicalò, Direttore Operativo di Italian Hospitality Collection dichiara: “Il nuovo Conrad Chia Laguna Sardinia sarà il primo hotel del brand di lusso Conrad Hotels & Resorts in Italia e offrirà un’esperienza di soggiorno esclusiva e di altissimo livello, in una location unica, ricca di storia e cultura e immersa nella natura straordinaria della Sardegna del Sud".