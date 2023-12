Dormire nella casa di Babbo Natale è possibile (ed è gratis) Si può alloggiare nel rifugio di Santa Claus, basta aiutarlo a smistare le lettere che arrivano ogni giorno. L’iniziativa è stata promossa da Visit Finland che mette a disposizione di una famiglia tre giorni nell’Ufficio postale più magico del Polo Nord.

A cura di Annachiara Gaggino

Gli esterni della casa di Babbo Natale

È possibile dormire nella casa di Babbo Natale, a patto però di aiutarlo nello smistare le lettere che arrivano da bambini e adulti di tutto il mondo. L'ufficio postale di Santa Claus si trova a Rovaniemi, capitale della Lapponia finlandese ed è disponibile gratuitamente per due adulti e due bambini su Airbnb, un'iniziativa di Visit Finland, che offrirà anche i biglietti aerei per raggiungere la magica location.

Gli interni dell'Ufficio postale di Babbo Natale

Cosa si trova nell'ufficio postale di Babbo Natale

Gli ospiti potranno godersi un soggiorno all'interno di un caratteristico rifugio del circolo polare artico, in una camera da letto decorate e allestita appositamente per le feste natalizie. Un arredamento tipicamente nordico, caratterizzato dall'utilizzo del legno e dei colori caldi, con addobbi tipici della Lapponia, armadi ricchi di abiti elfici e tutto ciò che ci si aspetta di trovare nella casa di Babbo Natale.

Gli interni dell'Ufficio postale di Babbo Natale

Nell'ufficio postale arrivano ogni giorno 30mila lettere, 2 milioni ogni anno; i fortunati vincitori di questa esperienza, dopo aver aiutato Katja, host e capo elfo a svuotare le cassette delle lettere e smistarle potranno godere dell'accogliente rifugio, oltre che di pranzo e cena con piatti tipici finlandesi e di gite sulle slitte nel suggestivo paesaggio polare. La prima notte si potrà passare nella casa di Babbo Natale, mentre per le due successive si alloggerà in una struttura nelle vicinanze.

Gli interni dell'Ufficio postale di Babbo Natale

Come partecipare all'iniziativa

Per vincere questo magico viaggio sarà necessario inviare una richiesta di prenotazione sul sito a partire dalle 11 del mattino di lunedì 11 dicembre. Per poter partecipare sarà necessario possedere un account Airbnb verificato, avere più di 18 anni, oltre che a uno storico di recensioni positive. La partenza è prevista per il 18 dicembre e Visit Finland, in collaborazione con Finnair, offrirà i voli dall'aeroporto di Londra Heathrow, mentre chi non dovesse risiedere nelle vicinanze dovrà farsi carico delle spese di viaggio. Inoltre, il sito di prenotazioni per l'occasione effettuerà una donazione a Special Children’s Omaiset Elo, un'associazione di sostegno tra pari rivolta ai bambini e ai giovani lapponi con bisogni speciali.