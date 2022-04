Distese immense di tulipani: le foto dal mondo della fioritura La primavera è la stagione dei tulipani: siamo nelle settimane in cui entra nel pieno la fioritura, quelle in cui i campi di tutto il mondo si riempiono di distese colorate di fiori tutte da ammirare.

A cura di Giusy Dente

in foto: la fioritura dei tulipani a Meerdonk

Primavera, tempo di tulipani. Tante città del mondo in questo periodo dell'anno si colorano nelle tonalità accese tipiche di questi fiori: distese intere di prati diventano luoghi da sogno, dove va in scena lo spettacolo della natura. I campi di tulipani sono l'attrazione primaverile per eccellenza, location perfette per guardarsi intorno e riempirsi gli occhi di bellezza. Ma non solo: sicuramente si tratta anche di posti instagrammabili, gettonatissimi per realizzare "lo scatto perfetto" da condividere sui social: a prova di like! Di poche settimane fa è la denuncia a PZC (quotidiano dei Paesi Bassi) di un allevatore, il quale ha dovuto apporre un cartello per tenere lontani gli influencer dalla sua distesa di tulipani, che venivano calpestati e maltrattati pur di realizzare foto.

Fioriscono i tulipani in Belgio

Meerdonk si trova in Belgio: al momento è in corso una straordinaria fioritura di tulipani. È possibile ammirare un paesaggio fresco e coloratissimo, che vira dal giallo al rosso, in un'inebriante atmosfera profumata. Un evento che merita di essere menzionato è Floralia Brussels, che quest'anno è in corso al Château de Grand-Bigard per la diciannovesima edizione (fino al 3 maggio). Si tratta di una vera e propria mostra floreale: ci sono ben 14 ettari di parco a disposizione dei visitatori, che possono passeggiare tra ogni sorta di varietà di bulbi primaverili e circa 400 varietà di tulipani.

in foto: i tulipani a Meerdonk

Il significato dei tulipani

Il tulipano è il fiore simbolo del vero amore. Era amatissimo dai sultani dell’Impero Ottomano, che per questo li proponevano in ogni evento degno di nota e in ogni ricorrenza, proprio a simboleggiare la bellezza e la fortuna. La prima fioritura era motivo di festa e non mancavano mai nei bouquet nuziali e nelle decorazioni delle cerimonie sontuose. Una leggenda in particolare riguarda i tulipani nella colorazione rossa: nel linguaggio dei fiori significano "ti amo" oppure "ti voglio bene" se donati ad amici. Nella tradizione armena si narra dell'amore sfortunato tra la regina Shirin e l'operaio Farhad: lui, appresa la notizia della morte dell'amata, si uccise. Ogni goccia del suo sangue, cadendo al suolo, si tramutò in un tulipano rosso.

in foto: i tulipani a Meerdonk

La fioritura di tulipani nel mondo

Il mare belga di tulipani in fiore non è il solo che è possibile ammirare al momento, in giro per il mondo. Spettacolari fioriture si stanno susseguendo in diversi Paesi, che richiamano turisti e curiosi desiderosi di rifarsi gli occhi. Anche l'Italia è coinvolta in questo spettacolo della natura, anche se è l'Olanda il luogo iconico per eccellenza. I tulipani sono il fiore simbolo. Non a caso ad Amsterdam esiste anche il Museo del tulipano ed è lì che si trova il parco più bello e grande del mondo della categoria: il Keukenhof, con una miriade di aiuole colorate. La fioritura comincia a marzo a va avanti fino a maggio, in una moltitudine di varietà diverse di fiori: il culmine si ha a metà aprile.

in foto: i tulipani a Meerdonk

Dove ammirare i tulipani in Italia

I punti di riferimento in Italia non mancano, da nord a sud del Paese. Si possono trovare campi da ammirare per una gira fuori porta o per trascorrere qualche ora di svago, in diverse regioni. C'è il Tulipark di Roma, un giardino alle porte della Capitale dove è possibile anche raccogliere alcuni fiori per creare un piccolo bouquet da portare via con sé. Offre la stessa possibilità anche il Tulipark bolognese e il campo di Arese, vicino Milano. Tutti questi posti aprono per poche settimane all'anno, in concomitanza con le fioriture, dunque bisogna approfittarne velocemente per non perdere l'occasione. Molto particolare è il Shirin Tulipani di Ornago (in Brianza), che si percorre in bici o a piedi: vietato arrivare in auto. Spoleto in Umbria, Scandicci in Toscana, Merano in Alto Adige e poi ancora in provincia di Palermo e vicino Oristano sono altri posti dove ammirare i tulipani in fiore.