Riapre il campo di tulipani ad Arese: migliaia di fiori colorati da fotografare o raccogliere Riapre il campo di tulipani di Arese, alle porte di Milano. Oltre due ettari di terreno dove fotografare migliaia di fiori di 450 varietà diverse, con la possibilità di portarsi a casa i più belli.

A cura di Francesco Loiacono

Il campo di tulipani alle porte di Milano (Foto: Tulipani–italiani)

Riapre il primo campo di tulipani in modalità "u-pick" d'Italia, alle porte di Milano. Venerdì 25 marzo 2022 infatti dovrebbe riaprire le sue porte il terreno di oltre due ettari ad Arese dove i coniugi olandesi Edwin Koeman e Nitsuhe Wolanios hanno trasferito a partire dal 2019 la loro idea imprenditoriale, nata nel 2017 a Cornaredo. Si tratta di un campo "u-pick" con centinaia di migliaia di tulipani che i visitatori possono raccogliere direttamente e portarsi a casa, pagando a seconda dei fiori scelti.

L'idea, diffusa in altre parti d'Europa, è stata importata con successo in Italia ormai cinque anni fa dai due coniugi olandesi e si è presto diffusa anche in altre zone della Penisola. Il campo di Arese resta però il primo e l'originale: fino alla fine di aprile si potrà passeggiare tra migliaia di colorati tulipani di circa 450 varietà, scegliendo se limitarsi a guardarli, magari scattandosi un selfie, oppure se portarsene a casa alcuni esemplari.

Informazioni, prezzi e orari

Il campo si trova in via Giuseppe Eugenio Luraghi al civico 11 (di fronte al centro commerciale "Il centro") e sarà aperto 7 giorni su 7 con i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19.30, con ultimo ingresso alle 19, e il sabato e la domenica dalle 8.30 alle 19.30, con ultimo ingresso sempre fissato alle 19. Per entrare non serve il green pass, ma gli ingressi saranno scaglionati in base a diverse fasce orarie per evitare assembramenti. I biglietti saranno messi in vendita sul sito dell'azienda florovivaistica "Tulipani italiani", ma si potranno comprare anche direttamente al campo. In quest'ultimo caso, però, occhio ai sold-out: spesso infatti durante il fine settimana, come avvenuto nelle passate edizioni, è difficile trovare un posto. Il biglietto di ingresso dà diritto a due tulipani: per ogni ulteriore tulipano il costo aggiuntivo è di 1,5 euro per i tardivi (fiori più particolari e con lo stelo più lungo rispetto ai fiori di inizio stagione) e di un euro per i tulipani "normali".