Quali sono i supermercati e centri commerciali aperti a Pasqua e Pasquetta a Milano Gli orari e le aperture dei principali centri commerciali e supermercati di Milano e dintorni, per la spesa del pranzo di Pasqua e gli acquisti dell'ultimo momento.

A cura di Ilaria Quattrone

In vista delle festività pasquali per completare gli ultimi acquisti per eventuali grigliate e pranzi in compagnia, sarà possibile poter usufruire dei centri commerciali che, per l'occasione, resteranno aperti. In questo modo, si potrà fare anche gli acquisti dell'ultimo minuto. Ecco gli orari di apertura per Pasqua e Pasquetta, rispettivamente 31 marzo e 1 aprile: si consiglia comunque di fare riferimento al sito ufficiale di ogni catena per conoscere eventuali modifiche di orario o singole eccezioni.

Quali sono i principali supermercati aperti a Pasqua a Milano

Esselunga: Tutti i negozi Esselunga saranno chiusi a Pasqua. A Pasquetta invece alcuni apriranno tra le 7 e le 7.30 e resteranno aperti fino alle 21 e le 22. Non c'è un'indicazione univoca: per trovare l'orario del proprio punto vendita sarà quindi necessario consultare il sito.

Coop: domenica di Pasqua chiuso. A Pasquetta alcuni resteranno aperti. Non essendoci un'indicazione univoca sarà quindi necessario consultare il sito.

Pam: domenica di Pasqua i punti vendita resteranno chiusi. Saranno invece aperti nella giornata di Pasquetta. Alcuni resteranno aperti solo al mattino, altri invece anche al pomeriggio.

Aldi: Anche i punti vendita di Aldi saranno chiusi a Pasqua. Resteranno aperti a Pasquetta con orario domenicale tranne quelli di San Giuliano Milanese.

MD: Anche per quanto riguarda la catena Md, alcuni resteranno chiusi sia a Pasqua che a Pasquetta. Per altri, invece, sarà prevista un'apertura per lunedì 1 aprile: per conoscere l'orario è necessario consultare il sito.

Conad: Resterà aperto sia a Pasqua che a Pasquetta. Anche in questo caso, non ci sarà una indicazione univoca. Ogni punto vendita avrà un orario specifico.

Lidl: resteranno chiusi a Pasqua, ma apriranno invece a Pasquetta.

Il Gigante: Alcuni punti vendita saranno aperti a Pasqua (almeno fino a mezzogiorno) o a Pasquetta. Altri anche in entrambi i giorni. Saranno invece chiusi quelli di Cinisello Balsamo (via Aquileia), Melegnano e Sesto San Giovanni (viale Monti e via Marx).

Gli orari dei più grandi centri commerciali a Pasqua

CityLife Shopping District: Il 31 marzo la ristorazione e il cinema resteranno aperti. Saranno invece chiusi i negozi. Lunedì di Pasquetta invece saranno aperti normalmente.

Il Centro Arese: Resterà chiuso a Pasqua. A Pasquetta invece resterà aperto dalle 9 alle 22.

Le Cupole, San Giuliano Milanese: Sarà chiuso sia domenica di Pasqua che lunedì di Pasquetta.

Centro Sarca, Sesto San Giovanni: A Pasqua Galleria e Ipercoop resteranno chiusi. Mentre la Ristorazione Lato A sarà aperta dalle 12 alle 23. A Pasquetta Galleria e Ipercoop saranno aperte dalle 9 alle alle 19. La Ristorazione Lato A sarà aperta dalle 9 alle 23.

Fiordaliso Rozzano: Sarà chiuso domenica di Pasqua. A Pasquetta invece sarà aperto dalle 8.30 alle 21.

Merlata Bloom: Giorno di Pasqua, i negozi, Esselunga e Wonderwood Green Forest saranno chiusi. Dalle 14.00 invece l’area DeGustibloom sarà aperta insieme a Notorious Cinemas, LOG – Lot of Games, McDonald’s e Old Wild West. Dalle 15 saranno aperti Caruso Cafè e KFC. Dalle 18.30 Alice Pizza, Akira Ramen Bar, Billy Tacos, Bun Burger, Calavera, Cioccolatitaliani, Hamerica’s, Ichi Station, La Piadineria, Leo Italiano, Lowengrube, Martinucci, Neat Burger, Pirate’s Bay, Poke House, Poldo, Ric, Roadhouse e Spontini. A Pasquetta il centro sarà aperto con i consueti orari