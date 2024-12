Come si vive sull’isola abitata più remota del mondo

video suggerito

Tristan Da Cunha è l'isola abitata più remota del mondo. Kelly Green si è stabilita lì nel 2013: è una vita solitaria e con tante rinunce, ma lei è felice.

A cura di Giusy Dente

Tristan Da Cunha è l'isola abitata più remota del mondo. Si trova a 2.787 chilometri dalla più vicina porzione di terraferma, la costa sud-occidentale del Sudafrica, ma attualmente, il viaggio in nave per raggiungere Città del Capo dura ben sei giorni. Vivere qui significa fare i conti con l'isolamento, ma è qualcosa a cui Kelly Green, una donna del posto, si è abituata. Ha raccontato a MailOnline Travel di amare la vita sull'isola, dove si sente serena e soprattutto al sicuro.

Com'è la vita a Tristan Da Cunha

Sull'isola di Tristan da Cunha è presente un solo agente di Polizia. E questo è più che sufficiente, visto che la criminalità è quasi pari a zero. Un dispiegamento di forze maggiori sarebbe inutile, anche perché difficilmente qualora venisse commesso un reato il delinquente potrebbe dileguarsi e scappare: non ci sono voli in arrivo o in partenza e le navi passeggeri giungono appena nove volte in un anno, trasportando una dozzina di persone ciascuna. "Ci sono dei piccoli crimini ma non c'è mai stato un solo omicidio a Tristan" ha raccontato Kelly Green, la quale si sente talmente al sicuro da lasciare la porta di casa aperta: non teme ladri né aggressioni. Lei sull'isola non ci è nata, ma l'ha scelta. Si è trasferita lì dal Regno Unito nel 2013 e almeno una volta ogni due anni cerca di tornare lì, per fare visita a parenti e amici.

L'sola è in realtà un vulcano attivo che raggiunge un'altezza di 2.062 metri sopra il livello del mare. Questo ovviamente significa che la popolazione vive sotto una minaccia costante per la propria vita. L'ultima eruzione avvenne nel 1961 e costrinse gli abitanti dell'intera isola a essere evacuati nel Regno Unito. "Sono stati via per un paio d'anni, ma la maggior parte di loro è tornata. Non gli piaceva molto l'Inghilterra" ha raccontato. Per la gente del posto effettivamente è difficile abituarsi a uno stile di vita così diverso da quello della loro isola: molti di loro nascono e muoiono lì senza mai mettere piede fuori.

"Stiamo valutando la possibilità di rendere Tristan un po' più accessibile aumentando il numero di navi" ha raccontato Kelly Green, visto che non c'è alcuna possibilità di costruire un aeroporto. Questo è un problema non solo per il trasporto umano, ma anche delle merci. La posizione remota dell'isola fa sì che i 236 residenti di Tristan da Cunha debbano attendere a lungo per i rifornimenti. "Siamo piuttosto autosufficienti come comunità di agricoltori e pescatori e coltiviamo noi stessi la maggior parte della nostra carne, delle nostre uova e delle nostre verdure – ha spiegato – Ma facciamo affidamento sulle forniture di Città del Capo per cose come tè, caffè, dolci, farina e così via. Se qualcosa che va storto con la tua auto dovrai aspettare diversi mesi per un pezzo di ricambio. A volte può essere frustrante. E ovviamente non c'è Amazon Prime". Questo incide anche sui costi: c'è un sovrapprezzo del 75% se l'articolo proviene da Città del Capo, del 95% se arriva dal Regno Unito. Un'altra sfida è rappresentata dal clima non proprio facile dell'isola, dove in inverno soffiano venti forti, con rischio di uragani.

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, la vita su un'isola remota lascia ben poco tempo libero: "Sorprendentemente, non c'è molto tempo libero perché qui ci si alza piuttosto presto, poi si va a lavoro e dopo di solito ci si occupa degli animali, del lavoro nei campi". Sicuramente, si sta molto all'aria aperta. Quando è possibile, ci si riunisce per fare barbecue o escursioni, per esempio sulla cima del vulcano o verso la vicina isola di Nightingale. Kelly Greeen ha aggiunto: "È una vita molto socievole perché tutti conoscono tutti". La comunità è affiatata e si tende a superare le controversie facilmente: "Perché non è possibile evitarsi". Non c'è neppure un ristorante, ma la connessione Internet ora è abbastanza potente da poter guardare Netflix: "Prima, se volevo scaricare un gioco sul mio telefono, dovevo lasciarlo lì tutta la notte, ora ci vuole un secondo". L'ospedale è ben fornito, almeno per le cure di base: in caso di interventi importanti bisogna essere trasferiti a Città del Capo. Il dentista visita sull'isola una volta all'anno.

Nonostante tutto, Kelly Green non tornerebbe indietro, nella sua drastica scelta di vita. Lei ora sull'isola lavora presso l'ufficio turistico: "Abbiamo tutti i tipi di lavori, tutto ciò che pensi che una comunità dovrebbe avere per renderla funzionale. Insegnanti, infermieri, personale di banca, elettricisti e idraulici. Mio marito è un falegname. Io faccio il mio normale lavoro giornaliero e quando le barche tornano la sera, vado a lavorare il pesce". Sa che la sua, non è una vita adatta a tutti, ma lei la apprezza: "La parte migliore è sicuramente la libertà che si prova qui, la sicurezza e la bellezza dell'isola. Dipende da cosa ti piace, ma adoro stare in mezzo alla fauna selvatica e ai miei animali da fattoria. Sapere che i miei figli sono al sicuro e possono semplicemente correre fuori è una bella sensazione. Sono sicura che non è per tutti, ma è sicuramente una vita unica nel suo genere".