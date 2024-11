Dove si trova la misteriosa Casa Bianca, la più isolata del mondo

video suggerito

Quante volte al termine di un'estenuante giornata avete pensato a quanto sarebbe bello vivere su un'isola remota e deserta senza gente intorno, senza dover avere a che fare con persone che non ci piacciono, senza sentirsi oppressi dai ritmi della città e dalle sue architetture? Se quello che cercate sono tranquillità, silenzio e e pace (ma nel vero senso della parola) la vostra destinazione è senza dubbio l'isola di Elliðaey.

Dove si trova l'isola di Elliðaey

Situata a sud dell'Islanda, l'isola di Elliðaey fa parte dell'arcipelago di Vestmannaeyjar, un gruppo di 18 isole con una popolazione totale di appena 4.414 abitanti. Elliðaey si estende su un terreno di 110 acri ed è disabitata da circa 300 anni, ossia da quando le comunità locali la abbandonarono per trasferirsi nelle isole vicine, che davano maggiori opportunità lavorative e si prestavano di più anche alla pesca e all'allevamento di bestiame. Qui c'è una casa che vanta il titolo di abitazione più isolata del mondo. E a guardare le foto, si capisce immediatamente il perché. Definire "sperduta" questa proprietà sarebbe riduttivo, perché è letteralmente l'unica dell'intera isola.

Si tratta di una costruzione bianca, completamente vuota e abbandonata da anni, la cui storia è avvolta nel mistero. Ovviamente, non mancano fantasiose leggende al riguardo, che cercano di ricostruirne il passato. I migliori complottisti pensano che sia il rifugio di una setta religiosa, per qualcuno sarebbe invece stata comprata dalla cantante islandese Björk, altri ancora lo identificano come il rifugio perfetto per l'imminente apocalisse.

La teoria più plausibile, invece, la identifica come una dimora costruita negli anni Cinquanta dall'Elliðaey Hunting Association, che possiede la proprietà ancora oggi, ma non per fini abitativi. Sarebbe invece stata concepita come spazio per i cacciatori di pulcinelle di mare della zona, anche quelli di passaggio: è un'attività ancora legale sia in Islanda che nelle Isole Faroe. Ovviamente data la sua posizione e l'aura di mistero che l'avvolge, la casa è stata sempre oggetto di attenzione da parte dei turisti. Nel 2021, lo Youtuber Ryan Trahan ha documentato la sua visita, raccontando quanto fossero gli stessi abitanti delle isole circostanti a temere di avvicinarsi alla famigerata Casa Bianca.

Ci si arriva in traghetto e una volta a terra bisogna arrampicarsi sulla scogliera, come ha documentato lo Youtuber. Insomma, un percorso piuttosto difficile da intraprendere, che comunque non ha mai scoraggiato del tutto i curiosi. Lo dimostra il fatto che dagli anni Cinquanta a oggi, vi sono giunte circa 11.264 persone. All'interno, l'atmosfera è quella di una baita di montagna, con pavimenti e pareti in legno, una stufa a legna per scaldarsi: le temperature esterne, infatti, sono molto fredde. Non c'è elettricità né impianto idraulico interno, ma la proprietà assicura l'allacciamento idrico tramite un sistema di raccolta dell'acqua piovana, utilizzata anche per alimentare la sauna. Insomma, i disagi non mancano, ma sono ripagati da una vista mozzafiato e dalla più totale tranquillità.