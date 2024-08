Le isole europee che non conoscete per chi vuole fare una vacanza fuori stagione a settembre

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Rab, Croazia

L'estate è ancora nel pieno, ma c'è anche chi già è alle prese con la programmazione del nuovo viaggio. Settembre è un mese perfetto per visitare alcune mete dal clima mite, ricche di bellezze, dove rilassarsi immersi tra il verde dei prati e l'azzurro del mare. L'Europa nasconde dei tesori sconosciuti ai più. Sono isole poco frequentate, piccole, che però offrono pace e tranquillità, oltre a spiagge paradisiache.

Le isole da visitare a settembre

Le Isole Cíes hanno il vantaggio di avere un numero di visitatori sempre limitato, quindi sulla spiaggia non c'è affollamento e non c'è da fare code per accedere all'ombrellone. Il punto forte, oltre alle spiagge di sabbia dorata con acque cristalline, sono le grotte e le baie. C'è possibilità di fare snorkeling per gli appassionati. Ad appena 15 minuti di barca da Cannes, c'è poi l'isola di Sainte-Marguerite, luogo pieno di natura, ideale per nuotare, fare picnic e osservare i cormorani. Ma oltre alle bellezze naturali, l'isola vanta anche un ricco patrimonio storico.

O Faro, una delle isole Cíes

A breve distanza in traghetto da Palermo, c'è l'isola vulcanica di Ustica, un paradiso completamente isolato dal caos cittadino, ma con la stessa energia e gli stessi colori del capoluogo siciliano. Ustica è tranquilla, pulita e poco affollata di turisti, di sole quattro miglia quadrate. Ci vuole circa mezz'ora per andare da una parte all'altra in bicicletta e si può fare il giro di tutta l'isola in poco più di un'ora. Per i più pigri, c'è anche un autobus. Il nome deriva dal latino e significa "bruciato", per via delle sue rocce nere. È frequentata dagli appassionati di immersioni, che possono godersi le sue numerose insenature, formazioni laviche, relitti e grotte sottomarine, in uno dei mari più incontaminati del Mediterraneo. Basti pensare che le acque che bagnano l'isola sono state dichiarate riserva marina protetta negli anni '80, la prima del suo genere in Italia.

Ustica

Tilos è una delle Isole del Dodecaneso, in Grecia, un'isola di 25 miglia quadrate nell'Egeo meridionale pacifica, accogliente. Qui la vera protagonista è la natura incontrastata, con una grande ricchezza di flora (falchi, aquile, foche monache, gufi) e una fauna molto varia. Eristos, la grotta di Harkadio, le piccole case bianche di Megalo Horio: c'è tanto da ammirare passeggiando. Qui la vita procede lenta e senza fretta, perfetta per il relax. Per chi preferisce coniugare relax e divertimento, ma senza troppa confusione, la meta perfetta è Rab, Croazia settentrionale, che d'estate si anima di movida. L'isola nel Golfo del Quarnero è grande solo 35 miglia quadrate, ma si respira un'aria frizzante e gioiosa. Tra feste e sagre, nei villaggi c'è sempre qualcosa da fare per stare in compagnia. E nonostante sia così piccola vanta una ventina di spiagge sabbiose, una rarità lungo le coste prevalentemente ciottolose e rocciose della Croazia. La maggior parte, comprese due delle più grandi (Rajska e Livačina) si trovano sulla penisola di Lopar.

Porto di Rab

Hooge è la seconda più grande delle 10 isole che compongono l'arcipelago di Halligen al largo della Germania nord-occidentale. È abitata da una popolazione prevalentemente agricola: circa 100 persone appena! L'isola si raggiunge con circa 75 minuti dalla terraferma e settembre è il periodo ideale, perché le inondazioni sono meno frequenti: quando il mare irrompe sull'isola con violenza, la sommerge completamente con le sue onde. Questo fenomeno di alta marea (si chiamano localmente Landunter) si verifica 2-6 volte all'anno.