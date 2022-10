Come sarà il Balloon Museum di Milano: i dettagli della mostra d’arte gonfiabile più famosa al mondo Il primo museo di arte gonfiabile al mondo sta per aprire a Milano dove, tra palloncini e installazioni scenografiche, sono attesi migliaia di visitatori.

A cura di Clara Salzano

Il Balloon Museum aprirà il 23 dicembre 2022 a Milano – Foto Balloon Museum

Ha raccolto oltre 1 milione di visitatori nel mondo il Balloon Museum, la mostra d'arte gonfiabile più famosa al mondo. E dopo Parigi e Roma, il primo incubatore di opere d'arte e installazione completamente realizzato da Inflatable & Balloon art arriva a Milano. Aveva già diffuso grande entusiasmo la notizia dell'apertura meneghina del museo e ora si conoscono anche la data di apertura, il 23 dicembre 2022, e alcuni dettagli sulla coinvolgente mostra.

Un’installazione di Balloon Museum – Foto Balloon Museum

Dove sorgerà il Balloon Museum a Milano

Il Balloon Museum aprirà il 23 dicembre 2022 a Milano e, dopo il successo romani, si attendono già migliaia di visitatori. Il primo museo di arte gonfiabile al mondo trasformerà gli spazi di Superstudio Più, in via Tortona 27, in un mondo giocoso e colorato che farà divertire tutti, bambini e adulti. Enormi installazioni gonfiabili e opere luminose arricchiranno gli oltre 20.000 metri quadrati di ambienti indipendenti e comunicanti ricavati dalla rigenerazione dell'ex stabilimento General Electric.

Il Balloon museum di Milano negli spazi di Superstudio Più – Foto Balloon Museum

Il tema della mostra

I maggiori esponenti internazionali di Inflatable & Balloon art espongono all'interno del Balloon Museum. Si tratta della più grande mostra di q'arte gonfiabile al mondo che afferisce al movimento Pop. Il tema della museo meneghino è "Pop Air. L'arte è gonfiabile" e sarà caratterizzata da diverse installazioni, alcune grandi quanto una stanza intera, dal simulatore di volo in mongolfiera, alla camera fatta di nuvole o piena di palloncini, che immergeranno i visitatori in un mondo onirico e ludico.

La camera di palloncini del Balloon Museum – Foto Balloon Museum

Tra le opere in mostra gli Airship Orchestra di Eness, il gigante dal sonno irrequieto dello scultore Max Streicher, Hypercosmo del collettivo artistico Hyperstudio che trasformare il museo in un ambiente marino, l'installazione interattiva di Karina Smigla-Bobinski e una rivisitazione dei templi antichi di Tholos di Plastique Fantastique.

Il flower bar del museo – Foto Balloon Museum

I visitatori durante la visita potranno distaccarsi dal mondo reale per calarsi in una realtà fantasiosa e digitale attraverso una fruizione che è sia tradizionale che innovativa volta a stimolare la socializzazione. "Attraverso una potente caratteristica immersiva – spiegano i creatori – il potere espressivo del museo si diffonde e fornisce una nuova formula di socializzazione attraverso l'arte".