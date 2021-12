A Roma apre il Balloon Museum per divertirsi tra luci colorate, installazioni e palloncini Fino al 5 marzo a Roma sarà possibile divertirsi al Balloon Museum. Lo hanno visitato anche Luca Argentero e la moglie Cristina Marino con la loro piccola Nina.

A cura di Giusy Dente

Tornare bambini per qualche ora si può. Il Balloon Museum di Roma è uno spazio pensato proprio per questo: è il primo posto in Italia interamente dedicato all'arte gonfiabile, dove trascorre momenti di divertimento tra installazioni, palloncini, luci colorate, vasche piene di palline in cui immergersi e anche un ristorante a tema. Il Ballon Museum ha conquistato anche Cristina Marino, che vi ha fatto visita e ha scattato qualche foto all'interno.

Apre il Ballon Museum

La nuova attrazione giunta in Capitale è il Ballon Museum, visitabile fino al 5 marzo nell’ex Deposito Atac di Viale Angelico 52. Si tratta del primo museo al mondo costituito interamente da balloon & inflatable art, aperto a grandi e piccini, desiderosi di trascorrere qualche ora di leggerezza, scattando tantissime foto e interagendo con ambienti in cui stimolare l'interattività e la creatività. Tutto questo è stato allestito garantendo la massima sicurezza ai visitatori, dunque nel rispetto delle norme anti-Covid ma anche nel rispetto dell'ambiente. Spazi e servizi sono fruibili anche da persone con disabilità.

Sicurezza prima di tutto

Per mesi i luoghi della cultura e di ritrovo sono stati chiusi, a causa della pandemia. Adesso è di nuovo possibile frequentare musei, gallerie, cinema e teatri, ma rispettando alcune norme basilari anti-Covid. Anche al Ballon Museum tutti, non solo i visitatori ma anche i membri dello staff e gli espositori, sono tenuti a igienizzarsi spesso le mani e a indossare la mascherina. Tra le misure di prevenzione adottate, c'è anche l'ingresso contingentato, la possibilità di acquistare il biglietto online per non creare fila all'entrata, la ventilazione dell’ambiente.

La mostra è stata strutturata in modo responsabile, anche dal punto di vista ambientale, pensando a un impatto minimo sul territorio e alla possibilità di lasciare un’eredità positiva alla comunità del posto, una volta giunto il momento di chiudere. Per questi motivi tutto il materiale presente, dalle opere agli arredi agli allestimenti, verrà riutilizzato e/o riciclato, con un occhio particolare al corretto smaltimento dei rifiuti prodotti. Gli stessi palloni, che costituiscono una parte importante del percorso, sono biodegradabili e fabbricati in lattice di gomma naturale.

Prezzi e biglietti

Le precedenti date di apertura del Balloon Museum sono state annullate a causa del Covid. Dunque sarà possibile utilizzare fino a marzo anche i biglietti che erano stati acquistati in precedenza per l'anno 2020. Per acquistarne di nuovi è possibile procedere sia in loco che online. Il museo è aperto dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 21. Il costo del biglietto a prezzo intero è di 13 euro, 12 a prezzo ridotto. I bambini, invece pagano 6 euro. Il prezzo sale leggermente il sabato e la domenica: bambini fino agli 8 anni 8 euro, biglietto intero 15 e ridotto 14. Balloon Museum sarà aperto anche 8, 24, 26 e 31 dicembre più 1 e 7 gennaio, dalle 10 alle 21. L’ingresso è gratuito per bambini fino a 3 anni e visitatori diversamente abili (l’accompagnatore potrà usufruire dell’entrata a prezzo ridotto).

Cristina Marino e Luca Argentero al Balloon Museum

L'attrice ha fatto visita al Balloom Museum, come testimoniato in alcuni scatti condivisi su Instagram. Con lei anche il marito Luca Argentero e loro figlia, la piccola Nina Speranza, venuta al mondo il 20 maggio 2020. "My girls" ha scritto Argentero sul social, dove in tantissimi si sono precipitati a commentare le foto di famiglia.