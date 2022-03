A Milano apre Balloon Museum: cosa vedere nel primo museo di arte gonfiabile in Italia Dopo Roma, anche a Milano sta per arrivare il primo museo di arte gonfiabile d’Italia, il Balloon Museum, che fa tornare tutti bambini tra palloncini e luci colorate.

Il Balloon Museum di Roma arriva anche a Milano

Dopo Roma e Parigi il Balloon Museum arriva a Milano per immergere tutti nel mondo dell'infanzia fatto di palloncini, installazioni gonfiabili e luci colorate. Il palloncino è uno dei simboli dell'infanzia e nel primo museo di arte gonfiabile d'Italia è l'opera d'arte protagonista di numerose installazioni giocose e surreali.

Una delle installazione del Balloon Museum

Il Balloon Museum arriva a Milano

Il Balloon Museum di Roma ha riscosso un successo ben oltre le aspettative. Sono state numerose anche le star italiane che hanno visitato il fantastico museo, come Cristina Marino e Luca Argentero, attratti dai numerosi esempi dell'arte dei gonfiabili che fa impazzire grandi e piccini. Il museo espone una serie di interventi ad opera di alcuni degli artisti dell'arte gonfiabile più rinomati al mondo. Tra i protagonisti dell’esibizione c'è l’architetto francese Cyril Lancelin che è un artista francese tra i più quotati esponenti della inflatable art internazionale presente al Baloon Museum con due opere site specific di grandi dimensioni.

Visita al Ballom Museum

Entrare al Balloon Museum è come immergersi in un mondo delle meraviglie per vivere un'esperienza incredibile, capace di riportarti all'infanzia. Lungo la visita si viene immersi in un'atmosfera onirica grazie a proiezioni, suoni e movimenti di diversi elementi. La percezione del cielo, del mare e della terra si fonde in un tutt'uno giocoso e meraviglioso che mette in scena lo spettacolo del ciclo della vita.

Un’opera del Balloon Museum

Un museo responsabile

Il Balloon Museum è un museo sostenibile grazie al programma di riutilizzo e riciclo delle opere, degli allestimenti e degli arredi: "Il primo museo in Italia di balloon & inflatable art è ideato, pianificato e realizzato in modo da minimizzare la propria impronta ambientale sul territorio e per lasciare un’eredità positiva alla comunità che lo ospita". Il museo sarà itinerante e si sposterà di città in città per portare l'arte gonfiabile e la meraviglia dell'infanzia ovunque.