Come presentare domanda per l’ETA, obbligatoria dal 2 aprile per andare nel Regno Unito

Dal oggi 5 marzo è possibile inoltrare la domanda per l'ETA, l'autorizzazione elettronica indispensabile per recarsi oltremanica a partire dal 2 aprile.

A cura di Giusy Dente

ETA è acronimo di Electronic Travel Authorisation. Chi ha in programma un viaggio nel Regno Unito deve cominciare seriamente a informarsi su questa autorizzazione, che presto diventerà indispensabile per recarsi oltremanica. Diventerà obbligatoria a partire dal 2 aprile e le richieste per ottenerlo si possono già presentare.

Che cos'è L'ETA

L'ETA non è un visto né qualcosa di cartaceo: si tratta, invece, di un'autorizzazione elettronica, in formato digitale, necessaria per entrare nel Regno Unito. Non va mostrata al momento dell'imbarco o al controllo di frontiera. Va richiesta in anticipo, prima di atterrare nel Paese, che ha adottato questa misura per questione di sicurezza, per meglio controllare i propri confini e chi vi fa ingresso. L'autorizzazione si può richiedere a partire da oggi, 5 marzo. Diventerà obbligatoria a partire dal 2 aprile per tutti i cittadini UE, dunque cittadini italiani compresi. Diversa la situazione per i cittadini extra-UE: per loro l'obbligo è cominciato l’8 gennaio 2025. Sono invece esentati dall'obbligo i cittadini britannici e irlandesi.

Come richiedere l'ETA

L'ETA si può richiedere tramite l'applicazione UK ETA App scaricabile da Google Play o Apple App Store, oppure dal sito gov.uk. La domanda va inoltrata almeno tre giorni prima della partenza: il tempo di risposta stimato è breve, ma si consiglia di non procedere a ridosso, perché si potrebbe dilungare l'attesa in caso di un particolare numero elevato di richieste da gestire. Per procedere con la domanda il sistema richiede: dati del passaporto, recapiti, fotografia digitale, indirizzo mail, metodo di pagamento valido. In alcuni casi la domanda può essere rigettata, ma viene fornita adeguata motivazione, così da procedere in un secondo momento con la domanda in modo corretto. Viceversa, una domanda rifiutata non prevede possibilità di ricorso e in questo caso bisogna necessariamente procedere con la richiesta di un visto.

Quanto costa richiedere l'ETA

L'ETA costa 12 euro (10 sterline) per il momento, ma questo costo potrebbe aumentare nei mesi a seguire: è già in programma una valutazione che potrebbe far lievitare il prezzo fino a 16 sterline. L'ETA, una volta ottenuto, consente viaggi illimitati nel Regno Unito per soggiorni fino a sei mesi consecutivi, nell'arco di due anni o fino alla scadenza del passaporto.